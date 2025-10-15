Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Đội Binh chủng Thông tin giành hạng 3 nội dung nữ

Không mất nhiều thời gian để giành chiến thắng tại trận tranh huy chương đồng, các tay đập Binh chủng Thông tin đã trở lại vị trí của 3 đội bóng mạnh nhất Việt Nam.

Trận tranh hạng 3 nội dung nữ đã có chiến thắng dành cho đội Binh chủng Thông tin (áo đỏ). Ảnh: MINH CHIẾN

Trận tranh HCĐ nội dung nữ vào tối ngày 15-10 tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình là cuộc đọ sức giữa Binh chủng Thông tin cùng Ngân hàng Công Thương. Lần lượt các HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Ngân hàng Công Thương) và Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) không muốn lỡ cơ hội giành được huy chương. Vì thế, 2 đội vẫn đưa ra đội hình tối ưu nhất.

Điểm đáng chú ý duy nhất là việc chủ công trẻ Phạm Quỳnh Hương được ra sân thay thế các đàn chị Phạm Thị Nguyệt Anh và Nguyễn Thị Phương trong trận đấu cuối cùng của Binh chủng Thông tin. Với sự tự tin của mình, Quỳnh Hương đã chơi tốt và đấu trọn vẹn toàn trận.

Ván đầu, cầu thủ 2 bên chơi giằng co và các tay đập Binh chủng Thông tin vượt lên chiến thắng sít sao 25/23. Dẫu thế ở các ván tiếp theo, mũi đánh Vi Thị Như Quỳnh bị cản phá và bắt bài nên sức mạnh của đội Ngân hàng Công Thương ảnh hưởng đáng kể. Bên kia mành lưới, các tay đập áo lính đồng đều hơn về lực lượng và lần lượt Quỳnh Hương, Phạm Thị Hiền, Kiều Trinh, Irina chơi hiệu quả để nhanh chóng giành chiến thắng 2 ván còn lại với kết quả 25/17, 25/14.

Trận tranh hạng 3 nội dung nữ kết thúc với chiến thắng 3-0 nghiêng về đội Binh chủng Thông tin. Như vậy sau 1 mùa giải vắng mặt tại bán kết, năm nay đội bóng này trở lại vị trí top 3 quốc gia.

MINH CHIẾN