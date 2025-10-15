Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: So tài cân sức ở trận chung kết nam

Trận chung kết nội dung nam giải đấu năm nay là cuộc so tài giữa 2 đội bóng của thể thao Quân đội vì thế giới chuyên môn tin rằng không ai muốn lỡ cơ hội giành vị trí số 1 cho mình.

Đội Biên Phòng MB rất tập trung chuẩn bị cho trận chung kết giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận chung kết nội dung nam giải năm nay sẽ là cuộc đấu được dự báo mang tới chất lượng chuyên môn cao giữa đội Biên Phòng MB và đội Thể Công Tân Cảng. Kể từ khi giải bóng chuyền vô địch đội mạnh quốc gia đổi sang giải vô địch quốc gia từ năm 2004, đây là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau tại trận chung kết mùa giải.

Trên thực tế, cầu thủ 2 đội và các HLV trưởng (Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB), Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng)) không lạ nhau. Họ đã đọ sức trong nhiều mùa giải trước đây. Tuy nhiên, tính chất quyết định của trận chung kết luôn rất quan trọng. Trước khi mùa giải diễn ra, chỉ tiêu thành tích của 2 đội bóng được các cấp chỉ huy giao phó là giành suất vào chung kết. Tính tới thời điểm hiện tại, họ đã đảm bảo được nhiệm vụ thành tích. Tuy nhiên, không đội bóng nào muốn lỡ cơ hội vượt lên giữ vị trí số 1 chung cuộc.

Đội nam Biên Phòng MB đang là đương kim vô địch quốc gia. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, đội bóng này lọt vào chung kết mùa giải. Năm 2023, họ thua Sanest Khánh Hòa và nhận ngôi á quân. Năm 2024, Biên Phòng MB chiến thắng Sanest Khánh Hòa tại chung kết để đoạt cúp vô địch. Năm nay, đội bóng tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng chuyên môn thi đấu chắc chắn từ vòng 1 cho tới vòng 2 và đảm bảo suất góp mặt vòng chung kết. HLV Trần Đình Tiền từng đánh giá, các cầu thủ của ông giữ được tính kỷ luật nhưng trên hết luôn phải giữ tinh thần máu lửa khi ra sân thi đấu thì mới đạt hiệu quả chuyên môn.

Hiện tại, đội hình Biên Phòng MB có sự ổn định với dàn cầu thủ đạt độ chín phong độ như Văn Hiệp, Văn Duy, Thế Khải, Ngọc Thuân, Duy Tuyến, Anh Tuấn, Văn Sang cùng ngoại binh Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan). Họ đã chơi nhuần nhuyễn cùng nhau. Tuy vậy, các cầu thủ vẫn giữ sự cẩn trọng bởi chỉ một sai sót sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

Đội Thể Công Tân Cảng giành quyền vào chung kết sau nhiều năm chờ đợi. Ảnh: VFV

Trong khi đó, đội Thể Công Tân Cảng đang tự tin và quyết tâm giành vị trí số 1 mùa giải năm nay. HLV Thái Anh Văn có sự bổ sung ngoại binh chất lượng Rivan tham dự vòng 2. Đây chính là mũi tấn công giá trị nhất để Thể Công Tân Cảng khiến các đội phải dè chừng. Sau trận bán kết, đội bóng gặp khó khăn khi đội trưởng chủ công Nguyễn Văn Nam bị chấn thương. Tuy nhiên, tay đập này vẫn có khả năng trở lại thi đấu trận chung kết. Văn Nam là cầu thủ giải quyết khâu phòng thủ bước 1 của Thể Công Tân Cảng nên giữ vai trò quan trọng về chuyên môn trong đội hình.

4 năm trước, Thể Công Tân Cảng từng vào chung kết mùa giải 2021 nhưng thua trận trước Ninh Bình nên nhận ngôi á quân. Lần gần nhất đội bóng áo lính này lên ngôi vô địch quốc gia là năm 2016.

“Chúng tôi đánh giá đây là cuộc đấu cân tài cân sức. Đội bóng nào lên ngôi vô địch cũng xứng đáng vì họ thể hiện tốt chuyên môn cả mùa giải. Rất hy vọng trận chung kết diễn ra hấp dẫn với nhiều đường bóng đẹp phục vụ khán giả”, đại diện ban giám sát vòng 2 giải quốc gia 2025 – ông Trần Thanh Tùng chia sẻ.

Tại trận đấu tại vòng 1 giải năm nay, Biên Phòng MB thắng Thể Công Tân Cảng 3-0. Trong trận bán kết Cúp Hùng Vương 2025, Biên Phòng MB thắng Thể Công Tân Cảng 3-2. Tại chung kết Cúp bóng chuyền quân đội mở rộng 2024, đội Thể Công Tân Cảng thắng Biên Phòng MB 3-2.

MINH CHIẾN