Các đội bóng bắt đầu tìm thuê ngoại binh cho vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026

Ngoại binh sẽ tiếp tục xuất hiện tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 của bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: VFV

Còn 3 tháng nữa, vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 sẽ khởi tranh tại Đông Anh (Hà Nội).

Giải năm nay có 16 đội tham dự gồm VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin Ngân hàng Công Thương, Thanh Hóa, Hóa chất Đức Giang lào cai, Hưng Yên, Hà Nội (nữ) và Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, Ninh Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa, TPHCM.

Theo tìm hiểu của SGGP, ngay từ tháng 1 này, nhiều đội bóng nam, nữ bắt đầu liên hệ với các đối tác là những nhà môi giới quen thuộc để nhận giới thiệu ngoại binh nhằm kịp thuê cầu thủ phù hợp kinh phí và chuyên môn.

Giai đoạn 2 (vòng 2) giải vô địch quốc gia 2025 đã chứng kiến lần đầu tiên tất cả 16 đội (8 nam, 8 nữ) đã thuê ngoại binh tăng cường thi đấu. Qua tìm hiểu, các đội đương kim vô địch quốc gia là nữ VTV Bình Điền Long An và nam Biên Phòng MB đã xây dựng kế hoạch thuê ngoại binh cho vòng 1 giải năm nay. Hiện tại, Ban huấn luyện từng đội bóng này đang xem xét cụ thể ngoại binh để có quyết định cuối cùng. Thời gian từ nay đến vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 còn thời gian 3 tháng, tuy nhiên, các đội bóng vẫn cần tính toán kỹ ngoại binh được thuê là người từ khu vực nào nhằm tránh bị vướng vào giải đấu mà họ đã ký kết ở nước ngoài.

Đánh vào tâm lý cần tìm cầu thủ có chất lượng chuyên môn và phù hợp về lối chơi, đối tác môi giới cầu thủ cho các đội bóng của Việt Nam thường tập trung giới thiệu những cầu thủ đến từ giải bóng chuyền Trung Quốc và một số giải đấu ở châu Á trong thời gian qua. Chính vì thế, các đội bóng của Việt Nam thường bị phụ thuộc vào quyết định từ những đội bóng tại Trung Quốc là cho phép ngoại binh được thi đấu theo khoảng thời gian tại Việt Nam ra sao. Năm ngoái, minh chứng cụ thể được thấy ở ngoại binh Kubiak sau khi sang Việt Nam thi đấu cho đội Công an TPHCM.

Hiện tại, vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 mới ghi nhận 1 ngoại binh chắc chắn tham dự là cầu thủ chuyền 2 Tichaya Boonlert (Thái Lan) của đội nữ Hóa chất Đức Giang. Trước đó, đội nam Hà Nội từng được cho là giữ thỏa thuận với chủ công Kuon Mom (Campuchia) từ năm 2025 nhưng qua tìm hiểu mới nhất, đội bóng này vẫn có thể thay đổi ngoại binh.

Cầu thủ Cuba vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, một số đội bóng hiện tại tiếp tục nhờ tư vấn của nhà môi giới tìm đến các tay đập Cuba. Tuy nhiên, chưa trường hợp giới thiệu nào đạt được thỏa thuận cụ thể lúc này bởi yếu tố chi phí và chất lượn chuyên môn đang được các đội cân nhắc đưa ra quyết định cuối cùng.

Năm 2025, người hâm mộ từng chứng kiến các cầu thủ Cuba thi đấu ở Việt Nam lần lượt là Víctor Andreu Flores, Alejandro Rodríguez Fuentes (Thể Công Tân Cảng), Julio César Cárdenas (Công an TPHCM), Yaisel Puñales Mendieta (Ninh Bình), Lianet García Anglada, Aidachi Aguero Aguilera (nữ TPHCM). Rất có thể tại năm 2026, sự xuất hiện của ngoại binh Cuba tại giải vô địch bóng chuyền của Việt Nam còn tiếp tục.

Các đội bóng được đăng ký ngoại binh đến trước khi phiên họp kỹ thuật vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 diễn ra. Vòng 1 sẽ tổ chức từ ngày 6-4 đến 19-4. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam quy định tại giải vô địch quốc gia 2026: Các đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia 2026 được chuyển nhượng 2 VĐV nước ngoài (cho cả giải hoặc từng vòng đấu), không trùng với VĐV đang thi đấu cho các đội tại giải hạng A. Trong mọi thời điểm, chỉ 1 VĐV nước ngoài được thi đấu trong sân, nếu VĐV nước ngoài được thay bởi VĐV libero thì tính là VĐV nước ngoài đang ở ngoài sân. Thủ tục thuê VĐV nước ngoài theo Quy định chuyển nhượng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB.

Tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025, ngoại binh Martin Licek (CH Séc) từng được đội Công an TPHCM chuẩn bị đăng ký thi đấu nhưng phút cuối không thực hiện được do không đảm bảo đúng quy định của FIVB. Vì thế trong năm nay, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã khuyến cáo các đội phải cẩn trọng trong việc đăng ký ngoại binh đúng với quy định của FIVB nhằm tránh những sự cố đáng tiếc.

MINH CHIẾN