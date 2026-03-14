Lịch thi đấu nội dung nữ giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026

Các đội bóng chuyền nữ tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 bắt đầu có mặt tại Ninh Bình để chuẩn bị bước vào thi đấu.

Đội VTV Bình Điền Long An đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Giải đấu sẽ được diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình từ ngày 18-3 tới 23-3. Nội dung nữ Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 tiếp tục thu hút 6 đội bóng hàng đầu cả nước tham gia gồm Ninh Bình (chủ nhà), VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Thanh Hóa, Ngân hàng Công Thương, Hà Nội.

Đội chủ nhà Ninh Bình đang là đương kim vô địch giải. Thầy trò HLV Thái Thanh Tùng sẽ bước ra sân đấu gặp đối thủ Thanh Hóa tại ngày khai mạc 18-3. Đây sẽ là màn so tài được khán giả chủ nhà ngóng chờ bởi HLV Thái Thanh Tùng đã thay đổi lực lượng cầu thủ đáng kể từ đầu năm 2026.

Đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu trận mở màn Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 gặp đội Hà Nội. Cuộc so tài rất được giới chuyên môn và người hâm mộ quan tâm. Năm nay, cả 2 đội bóng được đánh giá là những ứng viên hàng đầu cạnh tranh ngôi vô địch quốc gia 2026. Do vậy, các trận đấu tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 là dịp để HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) kiểm tra kỹ lưỡng nhất trình độ cầu thủ sau thời gian được tập luyện.

Lịch thi đấu chính thức nội dung nữ Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026:

Ngày 18-3

13 giờ 30: VTV Bình Điền Long An – Hà Nội (Bảng A)

20 giờ 45: Thanh Hóa – Ninh Bình (Bảng B)

Ngày 19-3

14 giờ 00: Ngân hàng Công Thương – VTV Bình Điền Long An (Bảng A)

18 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Thanh Hóa (Bảng B)

Ngày 20-3

14 giờ 00: Hà Nội – Ngân hàng Công Thương (Bảng A)

18 giờ 00: Ninh Bình – Binh chủng Thông tin (Bảng B)

Ngày 21-3

14 giờ 00: Phân hạng 5-6

16 giờ 00: Bán kết 1

Ngày 22-3

16 giờ 00: Bán kết 2

Ngày 23-3

14 giờ 00: Tranh hạng 3

16 giờ 00: Chung kết

MINH CHIẾN