Thể thao Việt Nam dự kiến đăng ký 4 đội tuyển bóng chuyền thi đấu ASIAD 20

Nếu không có gì thay đổi, Thể thao Việt Nam sẽ đăng ký 4 đội tuyển tham dự môn bóng chuyền tại ASIAD 20 vào tháng 9.

Đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, bộ phận chuyên môn của môn bóng chuyền (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xây dựng kế hoạch dự kiến sẽ đăng ký tham gia 4 đội tuyển tại ASIAD 20 gồm đội tuyển nam, nữ (trong nhà) và đội tuyển nam, nữ bãi biển.

Môn bóng chuyền ASIAD 20 tổ chức 4 nội dung tại Nhật Bản năm nay và chúng ta đều tập trung lực lượng chuẩn bị để góp mặt.

Cách đây 3 năm tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Trung Quốc, Thể thao Việt Nam chỉ tham dự 1 đội tuyển là đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) Việt Nam. Tại Đại hội này, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã giành vị trí hạng 4. Tới bây giờ, vị trí hạng 4 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong lần tranh tài đó là thành tích tốt nhất của bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường ASIAD.

Năm ngoái, Thể thao Việt Nam đã tham dự 4 đội tuyển tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Chúng ta đã có HCB bóng chuyền (trong nhà) nữ và HCĐ bóng chuyền bãi biển nam, HCĐ bóng chuyền bãi biển nữ.

Tuy nhiên, dựa trên sự chuẩn bị lực lượng và dự báo cơ hội tranh chấp thành tích tại ASIAD 20, nhiều khả năng Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tìm kinh phí xã hội hóa để một số đội tuyển tham dự ASIAD 20 bằng nguồn này.

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn 14 cầu thủ tại Đại học TDTT Bắc Ninh còn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập huấn 18 cầu thủ tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã cho biết, mục tiêu hàng đầu tại ASIAD 20 là đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) Việt Nam bảo vệ thành công vị trí hạng 4 từng có cách đây 3 năm. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết đây là mục tiêu gặp nhiều thách thức, tuy nhiên, tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện và sẽ nỗ lực làm tốt nhất khả năng chuyên môn.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thuê chuyên gia Federico Rampazzo (Italy) làm HLV trưởng. Do vậy, nhà quản lý rất kỳ vọng vị HLV trưởng sẽ cùng các cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam cải thiện được phong độ và có thành tích ở châu Á.

ASIAD 20 được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 19-9 tới 4-10.

MINH CHIẾN