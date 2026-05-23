Trần Thị Thanh Thúy xứng đáng với danh hiệu vận động viên toàn diện nhất Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Vượt qua nhiều tay đập có tên tuổi, Trần Thị Thanh Thúy đã nhận danh hiệu chủ công xuất sắc và cầu thủ toàn diện nhất Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy nhận danh hiệu cầu thủ tấn công xuất sắc nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Danh hiệu chủ công xuất sắc nhất và cầu thủ toàn diện nhất đã thuộc về Thanh Thúy tại Tây Ninh năm nay. Giới chuyên môn đánh giá, 2 danh hiệu là phần thưởng cá nhân hoàn toàn xứng đáng, thể hiện rõ nhất chuyên môn của Thanh Thúy lúc này. Phong độ và đẳng cấp của Trần Thị Thanh Thúy đã thể hiện tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026 bằng những điểm số mà cô đã có, cũng như Thanh Thúy đã dẫn đầu danh sách những người ghi điểm hiệu quả nhất.

Kết thúc các lượt trận vòng bảng, cá nhân Thanh Thúy ghi được 65 điểm để đóng góp vào thành tích chung cho đội VTV Bình Điền Long An. Trong các lượt bán kết và chung kết của giải, Thanh Thúy vẫn giữ được phong đội cao nhất và tiếp tục là mũi đánh ghi điểm tốt nhất cho đội bóng của HLV Ngọc Hoa.

Năm nay có thể xem là năm đấu mà Thanh Thúy đang giữ phong độ tốt nhất. Cô đã trải qua mùa giải tại Nhật Bản cùng đội Gunma Green Wings. Sau đó, Thanh Thúy kịp về nước để thi đấu một số trận tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 sau đó là Cúp Hùng Vương 2026. Có thể, màn thể hiện của Thanh Thúy trong những trận đấu tại 2 giải trên chưa phải hoàn hảo nhất nhưng vào tranh tài Cúp VTV9-Bình Điền 2026, cô đã giữ phong độ chói sáng.

Thanh Thúy đã thi đấu với hiệu quả cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đánh giá Thanh Thúy vẫn là cầu thủ đầu tàu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Vì vậy, vị HLV trưởng càng thêm yên tâm khi tiếp tục tập trung Thanh Thúy vào danh sách 14 tuyển thủ chuẩn bị cho AVC Cup 2026 sắp tới.

Giới chuyên môn đánh giá, Thanh Thúy đang hội tụ đủ 3 yếu tố để làm một cầu thủ lớn gồm kinh nghiệm thi đấu, bản lĩnh chuyên môn và tố chất thủ lĩnh. Vì vậy, danh hiệu chủ công xuất sắc mà cô được trao tặng tại Tây Ninh lần này tiếp tục đóng góp thêm vào bề dày thành tích của cá nhân tay đập này.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Ngoài Trần Thị Thanh Thúy, Ban tổ chức Cúp VTV9-Bình Điền 2026 còn trao danh hiệu chủ công xuất sắc nhất cho Vi Thị Như Quỳnh (Hà Nội); phụ công xuất sắc nhất là Wan Ziyue (Giang Tô, Trung Quốc), Yan Jia (Giang Tô, Trung Quốc); chuyền hai xuất sắc nhất là Võ Thị Kim Thoa (VTB Bình Điền Long An); đối chuyền xuất sắc nhất là Zhou Yetong (Giang Tô, Trung Quốc); libero xuất sắc nhất là Nguyễn Khánh Đang (Hà Nội); VĐV trẻ triển vọng là Phạm Quỳnh Hương (Binh chủng Thông tin); cầu thủ được yêu thích nhất trên mạng xã hội là Nguyễn Lan Vy

MINH CHIẾN