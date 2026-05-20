Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Đội Giang Tô giành tấm vé vào chung kết đầu tiên

Các tay đập tới từ Trung Quốc đã là người chiến thắng tại trận bán kết thứ nhất để góp mặt ở trận chung kết tại Tây Ninh năm nay.

Đội nữ Giang Tô (Trung Quốc) đã lọt vào chung kết giải đấu năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận bán kết đầu tiên của giải đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ tại nhà thi đấu Tây Ninh vào tối ngày 20-5. Trên sân, cầu thủ Giang Tô (Trung Quốc) và Ninh Bình đã cống hiến những đường bóng đẹp nhất để xứng đáng là cuộc so tài đỉnh cao của giải năm nay.

Trước khi trận bán kết diễn ra, đội bóng khách mời Giang Tô (Trung Quốc) là những người được đánh giá cao hơn.

Điều này càng thể hiện rõ khi học trò của HLV Shi Hairong là người dẫn điểm ngay khi ván 1 khởi đi. Trên sân, các mũi đập Zhou Yetong, Fan Boning hay Wan Ziyue đều mang tới những pha ghi điểm chính xác cho đội Giang Tô (Trung Quốc). Thế nhưng, sau khi ván thứ nhất đi được một nửa, cầu thủ Ninh Bình lấy lại sự bình tĩnh để chơi tốt hơn, Các học trò của HLV Thái Thanh Tùng đã bất ngờ vượt lên giành chiến thắng 25/23 trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

Tưởng như cầu thủ Ninh Bình có thể giữ nhịp độ để tiếp tục làm nên thắng lợi tiếp theo thì họ đã bị cầu thủ Giang Tô (Trung Quốc) lấy lại thế trận trong ván thứ 2.

Cầu thủ 2 bên chơi thật sự quyết liệt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại ván này, các miếng phối hợp tấn công của đội khách tới từ Trung Quốc gần như không sai sót. Do vậy, đội Giang Tô (Trung Quốc) đã thắng 25/16. Trong 2 ván còn lại, cầu thủ 2 bên vẫn chơi giằng co để giành từng điểm. Dẫu vậy, các tay đập Giang Tô (Trung Quốc) vẫn là người kết thúc hiệu quả các pha dứt điểm và thắng lần lượt 25/21, 25/21.

Chung cuộc đội Giang Tô (Trung Quốc) thắng 3-1 để giành suất đầu tiên vào chung kết Cúp Bình Điền 2026. Đây là lần thứ 3, đội Giang Tô (Trung Quốc) vào chung kết Cúp VTV9-Bình Điền. Họ từng góp mặt trận tranh vô địch vào năm 2012 và 2018 đồng thời có chiến thắng chung cuộc.

Đội nữ Ninh Bình lỡ hẹn với chung kết giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thực tế trên sân cho thấy, cầu thủ Ninh Bình đã chơi đầy nỗ lực trong trận bán kết. Họ đã có cơ hội để vượt lên khi lần lượt Đinh Thị Thúy, Kuttika hay Nguyễn Thị Uyên, Phạm Thị Như Quỳnh, Lưu Thị Huệ làm hết khả năng. Tuy nhiên, chiến thắng chung cuộc đã không thuộc về đội bóng đại diện của Việt Nam.

MINH CHIẾN