Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền lần 15-2026: Sân chơi sòng phẳng

Những màn trình diễn ấn tượng của các đại diện trong nước trước dàn khách mời quốc tế tại giải đấu đang diễn ra ở Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh cho thấy một cuộc đua vào bán kết vô cùng quyết liệt và sòng phẳng.

Chủ công Trần Thị Thanh Thuý nỗ lực chắn bóng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay trong những ngày thi đấu đầu tiên, giới mộ điệu bóng chuyền Việt Nam đã liên tục được chứng kiến những bất ngờ lớn. Đội bóng Thủ đô Hà Nội gây địa chấn khi đánh bại ứng cử viên nặng ký Gunma Green Wings (Nhật Bản) với tỷ số áp đảo 3-0. Trong khi đó, Ninh Bình cũng có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đại diện Suwon đến từ Hàn Quốc.

Theo giới chuyên môn, do giải đấu quy tụ các CLB thay vì cấp độ đội tuyển quốc gia, trình độ giữa các đội bóng là khá ngang bằng. Những chiến thắng này hoàn toàn không phải do may mắn mà là phản ánh thực chất sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn của các cầu thủ nội.

Các tay đập Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Đội nữ Hà Nội) cho biết: "Chỉ khi cầu thủ được liên tục cọ xát thi đấu với cường độ cao và đối đầu với các nền chuyên môn khác nhau, họ mới trưởng thành nhanh chóng". Đồng quan điểm, HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) nhận định việc chủ động tiếp cận thông tin và học hỏi từ các giải quốc tế đã giúp cầu thủ nữ Việt Nam tự tích lũy, tự tin và không còn tâm lý e dè trước các đối thủ nước ngoài.

Sự chuyển mình tích cực tại Cúp VTV9 Bình Điền 2026 cũng chính là đích đến mà bóng chuyền Việt Nam hướng tới khi xây dựng hệ thống giải vô địch quốc gia: nuôi dưỡng các tài năng trưởng thành để tìm kiếm cơ hội ra nước ngoài nâng cao trình độ.

Thực tế, bóng chuyền nữ Việt Nam đã và đang làm rất tốt điều này. Minh chứng rõ nét nhất là sự góp mặt của cựu danh thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa (hiện là HLV trưởng VTV Bình Điền Long An) và chủ công Trần Thị Thanh Thúy – người cũng đang trực tiếp tham gia tranh tài tại mùa giải năm nay trong màu áo của CLB VTV Bình Điền Long An.

Các cô gái Ninh Bình bất ngờ giành chiến thắng trước đội Suwon (Hàn Quốc). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giữ vững giá trị cốt lõi là giải đấu cọ xát quốc tế bổ ích ngay trên sân nhà, Cúp VTV9 Bình Điền tiếp tục mở ra cánh cửa xán lạn cho các cầu thủ nữ Việt Nam phát triển tư duy và tìm kiếm các hợp đồng xuất ngoại trong tương lai.

Giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra vô cùng kịch tính và kéo dài cho đến hết ngày 23-5.

NGUYÊN PHƯƠNG