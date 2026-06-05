Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ góp mặt ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy dự kiến sẽ được đăng ký tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP ngày 5-6, đại diện Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ nắm bắt kỹ chương trình chuyên môn của tay đập Trần Thị Thanh Thúy để có sự chuẩn bị đối với Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Năm nay, đội bóng chuyền nữ Tây Ninh (nòng cốt là lực lượng đội VTV Bình Điền Long An) có tham dự môn bóng chuyền trong nhà của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trần Thị Thanh Thúy đang trong quá trình làm việc để có thể tiếp tục trở lại Nhật Bản thi đấu mùa giải 2026/2027. Tuy vậy, quyết định cuối cùng chưa được đưa ra.

Nếu Thanh Thúy đạt được thỏa thuận với đội bóng tại Nhật Bản, nhiều khả năng cô sẽ trở lại Nhật Bản vào tháng 10 để thi đấu. Môn bóng chuyền của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay. Để phù hợp thời gian tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, các bên sẽ làm việc cụ thể cùng đội bóng tại Nhật Bản để giúp Thanh Thúy sẽ kịp về nước tranh tài.

Năm ngoái, Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu cho đội Gunma Green Wings (Nhật Bản). Tại giai đoạn chuẩn bị SEA Games 33-2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã làm việc với đội bóng này và đạt được sự đồng thuận để Thanh Thúy được sang Thái Lan dự Đại hội trong tháng 12. Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc SEA Games 33-2025, Thanh Thúy đã sớm trở lại đội bóng chủ quản ở Nhật Bản.

Cách đây 4 năm, môn bóng chuyền nữ trong nhà Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 đã chứng kiến trận chung kết giữa đội Long An và Quân đội. Khi đó, Trần Thị Thanh Thúy có mặt trong đội hình đội nữ Long An nhưng cô và đồng đội chỉ có tấm HCB chung cuộc.

MINH CHIẾN