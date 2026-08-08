Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rời khỏi top 30 thế giới

Việc để thua liên tiếp tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 ở Thái Lan đã khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tụt hạng trên FIVB.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không giữ được thứ hạng trong top 30 thế giới ở thời điểm này. Ảnh: SAVA

Ngay trong chiều ngày 8-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị trừ 6,02 điểm trên tích lũy xếp hạng của FIVB và tụt 4 bậc, xuống vị trí 32 thế giới.

Việc để thua đội tuyển Philippines là nguyên nhân khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị tụt bậc trên xếp hạng thế giới. Trước đó, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng tụt bậc sau trận thua đội Indonesia trong ngày thi đấu đầu tiên ở Chiangmai (Thái Lan).

Năm nay, các kết quả của 4 đội tham dự nội dung nữ giải SEA V.Cup 2026 được tính điểm tích lũy trên xếp hạng FIVB trong cả 2 chặng.

Kết thúc chặng thứ nhất ở Đông Anh (Hà Nội), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có 2 thắng, 1 thua và lên hạng 27 thế giới.

Tuy nhiên, do thi đấu thiếu hiệu quả tại Chiangmai (Thái Lan) lúc này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã phải rời khỏi top 30 thế giới.

Các tay đập nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu với đội Thái Lan ở trận cuối tại chặng 2 SEA V.Cup 2026 vào ngày 9-8 sau đó sẽ về nước. Nếu có chiến thắng, điểm tích lũy sẽ được cộng thêm trên xếp hạng FIVB. Trong trường hợp thua trận, gần như chắc chắn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tụt bậc.

Cuối tháng 8 tới đây, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2026 ở Trung Quốc. Thành tích thi đấu của các đội trong giải này cũng được tính điểm tích lũy trên xếp hạng FIVB.

MINH CHIẾN