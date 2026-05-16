Bóng chuyền

Lịch thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền ngày 16-5

Các cầu thủ tiếp tục tranh tài những trận đấu của mình tại Tây Ninh để tìm thêm điểm số quyết định cho suất bán kết.

Đội VTV Bình Điền Long An tiếp tục thi đấu tại ngày 16-5.
Hôm nay, các bảng đấu tiếp tục diễn ra những trận đấu được khán giả chờ đợi. Ở cuộc so tài sớm nhất, đội đương kim á quân Ninh Bình sẽ xuất trận gặp khách mời Suwon (Hàn Quốc). Đây được xem là trận đấu ngang bằng bởi mỗi bên đều có sự chuẩn bị của mình.

Với đội hình của mình, HLV Thái Thanh Tùng tin tưởng các tay đập Ninh Bình sẽ thi đấu hiệu quả và họ chờ đợi ngoại binh chủ công Kuttika sẽ đạt hiệu suất ghi điểm tốt nhất. Trong khi đó, Suwon lần đầu thi đấu tại Cúp VTV9-Bình Điền nên rất muốn sự khởi đầu suôn sẻ. Trận đấu được diễn ra lúc 14 giờ.

Các đội Binh chủng Thông tin và VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương tiếp tục thi đấu lượt trận thứ 2 của mình.

Đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An để thất bại tại trận ra quân. Vì vậy, HLV Ngọc Hoa và các cầu thủ sẽ tập trung tìm điểm số trước đối thủ Ngân hàng Công Thương tại ngày thi đấu. Trận so tài giữa 2 đội sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ.

Sau chiến thắng ở ngày đầu tiên, đội Giang Tô (Trung Quốc) đang nổi lên là ứng viên đủ khả năng lọt vào chung kết giải. Họ sẽ gặp đội Binh chủng Thông tin ở lượt trận thứ 2. Đội bóng áo lính giữ được sự gắn kết ở lối chơi nhưng trận đấu trước khách mời tới từ Trung Quốc là thách thức không nhỏ.

Lịch thi đấu ngày 16-5:

14 giờ 00: Suwon (Hàn Quốc) – Ninh Bình

17 giờ 00: Giang Tô (Trung Quốc) – Binh chủng Thông tin

20 giờ 00: Ngân hàng Công Thương – VTV Bình Điền Long An

MINH CHIẾN

