Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Đội nữ Hà Nội bất ngờ thắng khách mời đến từ Nhật Bản

Các tay đập của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chơi với tinh thần cao nhất để khiến khách mời Gunma Green Wings (Nhật Bản) gặp bất ngờ.

Cầu thủ nữ Hà Nội đã thắng áp đảo đội Gunma Green Wings (Nhật Bản). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu giữa đội Hà Nội và Gunma Green Wings (Nhật Bản) trong khuôn khổ Bảng B của Cúp VTV9-Bình Điền 2026 đã tranh tài chiều tối ngày 15-5.

Trước trận đấu, nhiều dự báo cho rằng đội nữ Hà Nội sẽ gặp khó khăn bởi các tay đập tới từ Nhật Bản có trình đội và là ứng cử viên vô địch. Tuy nhiên trên sân đấu, khi chơi bóng với tinh thần thoải mái, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là thể hiện tốt các miếng chiến thuật hiệu quả.

Bóng từ đội trưởng chuyền hai Vi Thị Yến Nhi đã điều phối tối đến các vị trí tấn công mà Ban huấn luyện đội nữ Hà Nội xây dựng. Trong đó, chủ công Bùi Thị Ánh Thảo, Vi Thị Như Quỳnh tiếp tục là các mũi đánh đạt được nhiều điểm số. Đồng hành với họ còn có đối chuyền Đoàn Thị Xuân. Khi có mặt trong đội hình Hà Nội, tay đập này đã chơi với phong độ tốt để ghi điểm trước hàng chắn của đội khách tới từ Nhật Bản.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chỉ đạo cầu thủ tập trung thi đấu trong nhiều tình huống. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại ván đầu, đội nữ Hà Nội không gặp khó khi hóa giải được hàng chắn của Gunma Green Wings để thắng 25/20. Tới ván thứ 2, các tay đập của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thể hiện được đúng ý đồ chiến thuật đã tập luyện đó là tập trung bóng để các mũi phụ công giải quyết các tình huống tấn công lao nhanh. Tại ván này, đội nữ Hà Nội thắng 25/17. Ở ván thứ 3, đội nữ Hà Nội tiếp tục thắng 25/22 qua đó giành chiến thắng 3-0 chung cuộc.

Chiến thắng của đội nữ Hà Nội có thể xem là bất ngờ lớn nhất ngay ngày khai mạc Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Thắng lợi giúp HLV và các học trò nổi lên là một trong những đội có khả năng đi sâu vào trận cuối cùng tại giải.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)