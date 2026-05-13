Dàn sao trẻ Giang Tô và Suwon City sẽ khuấy động Cup VTV9 - Bình Điền 2026

Tây Ninh, trái tim của Cúp VTV9 – Bình Điền 2026, đang rực lửa chờ đón những màn trình diễn đỉnh cao của bóng chuyền nữ châu Á. Vào lúc 13 giờ ngày 13-5, bầu không khí tại Sân bay Tân Sơn Nhất sôi động hơn bao giờ hết khi hai đại diện quốc tế hùng mạnh là Giang Tô (Trung Quốc) và Suwon City (Hàn Quốc) chính thức đặt chân đến Việt Nam, mang theo quyết tâm chinh phục giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 23-5.

Dàn sao trẻ "Khổng Lồ" Giang Tô và lòng quả cảm Suwon City tham dự Cúp VTV9 - Bình Điền 2026. Ảnh: Quỳnh Mai

Giang Tô – Thỏi nam châm của thế hệ trẻ

Giang Tô, câu lạc bộ được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu, không chỉ mang đến Tây Ninh tham vọng nối dài thành tích (từng hai lần vô địch vào các năm 2012 và 2018), mà còn là biểu tượng của sự trẻ trung và tiềm năng. Họ công bố đội hình "đẹp như mơ" với độ tuổi trung bình chỉ khoảng 20,4 – thuộc nhóm trẻ nhất giải. Đây chính là thế hệ kế cận đầy triển vọng của bóng chuyền nữ Trung Quốc, trong đó có rất nhiều vận động viên sinh năm 2006–2007 được trao cơ hội thi đấu quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm quý báu.

Đại diện BTC tặng hoa cho HLV đội Giang Tô tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Sức hút lớn nhất của Giang Tô nằm ở nền tảng thể hình vượt trội. Với chiều cao trung bình 185 cm – cao nhất giải, đại diện Trung Quốc hứa hẹn sẽ tạo ra một bức tường chắn bóng thép và những cú tấn công trên lưới đầy uy lực. Ngôi sao đối chuyền Zhou Yetong (sinh năm 2002) là cái tên đáng chú ý nhất. Cô sở hữu chiều cao 1m86 và sức bật kinh ngạc lên tới 3m19, đồng thời là vận động viên có khả năng bật chắn tốt nhất giải (3,12m). Sự xuất hiện của tay đập hàng đầu châu Á này tại Tây Ninh hứa hẹn sẽ khuấy động mọi khán đài.

Đội Giang Tô được BTC tiếp đón nồng nghiệp ngay khi vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Bên cạnh Zhou Yetong, dàn phụ công "khổng lồ" Wan Ziyue (1m96) và Yang Jia (1m90) cùng lối chơi khoa học, tốc độ nhanh đặc trưng càng củng cố thêm sức mạnh của Giang Tô. Trận khai màn nảy lửa vào lúc 20 giờ ngày 15-5 giữa Giang Tô và chủ nhà VTV Bình Điền Long An chắc chắn sẽ là một bữa tiệc mãn nhãn cho người hâm mộ.

Suwon City – Tinh thần chiến đấu bất diệt

Nếu Giang Tô mang đến sức trẻ và tiềm năng, thì Suwon City (Hàn Quốc) lại đại diện cho tinh thần chiến đấu quả cảm và sự ăn ý của một tập thể đã gắn bó nhiều năm. Dù không giàu thành tích tại giải đấu này, đội bóng thành lập năm 2005 này đã quen thuộc với khán giả Việt Nam qua VTV Cup 2017 và 2023. Đặc biệt, tại VTV Cup 2017, họ đã làm nên cú ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng trong set 5, chứng minh ý chí không bao giờ bỏ cuộc – một điểm mạnh luôn là chìa khóa thành công của đội bóng Hàn Quốc.

HLV và đội trưởng Giang Tô tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kang Min-sik, Suwon City mang tới Tây Ninh đội hình giàu kinh nghiệm, kết hợp với những vận động viên đang đạt độ chín như đối chuyền Park Hyeon-ju và các chủ công Choi Yu-ni, Baek Chae-rim. Ngôi sao được kỳ vọng là chuyền hai Ha Hyo-rim, một vận động viên mạnh mẽ với những cú giao bóng xoáy khó chịu và khả năng chắn bóng tốt dù chỉ cao 1,72m.

Đại diện BTC tặng hoa đội trưởng Suwon City ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Với lối chơi gắn kết và tinh thần quyết liệt, Suwon City đặt mục tiêu cạnh tranh quyết liệt hai tấm vé vào bán kết tại bảng B, nơi họ sẽ đối đầu với LPB Ninh Bình, Gunma Green Wings (Nhật Bản) và Hà Nội Tasco Auto.

VĐV Suwon City thích thú với quà tặng đến từ BTC.

Cúp VTV9 – Bình Điền 2026 đã chính thức khởi động một hành trình đầy cảm xúc và khát vọng tại Tây Ninh. Với sự góp mặt của các tài năng trẻ châu Á và những ứng viên vô địch hàng đầu như Giang Tô, cùng tinh thần chiến đấu kiên cường của Suwon City, giải đấu hứa hẹn sẽ là nguồn cảm hứng lớn, thúc đẩy sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam. Hãy cùng chờ đợi và cổ vũ cho những trận cầu bùng nổ, nơi tinh thần thể thao được thắp sáng và những giấc mơ vinh quang được viết tiếp!

DŨNG PHƯƠNG