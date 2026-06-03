Chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ đồng hành cùng 2 đội tuyển bóng chuyền nữ

Thời điểm hiện tại, 2 đội tuyển bóng chuyền nữ đang tập trung chuẩn bị chuyên môn và chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ có những nhiệm vụ cùng mỗi đội.

Chuyền gia thể lực Karl Lim đang làm việc cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đang tập huấn cùng thời điểm lúc này.

Chuyên gia thể lực Karl Lim đang có mặt tập luyện cùng cầu thủ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Theo kế hoạch của Ban huấn luyện, vị chuyên gia thể lực này sẽ tham dự AVC Cup 2026 cùng cầu thủ bóng chuyền nữ tại Philippines.

Sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc chương trình thi đấu tại AVC Cup 2026, dự kiến ông Karl Lim sẽ tiếp tục làm công tác huấn luyện thể lực cho đội nữ U18 Việt Nam để tham dự giải U18 châu Á 2026.

Giải AVC Cup 2026 sẽ tranh tài từ ngày 6-6 tới 14-6 còn giải U18 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 1-7 tới 7-7.

Chuyên gia Karl Lim đã làm việc cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở năm 2025. Năm ngoái, trong thời điểm đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho giải U21 thế giới 2025, ông Karl Lim cũng có thời gian hỗ trợ việc huấn luyện thể lực cho cầu thủ trẻ.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam chỉ có nhiệm vụ quốc tế là giải U18 châu Á 2026 ở Thái Lan và kết thúc giải thì các cầu thủ được trở lại đơn vị chủ quản. Với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, chương trình tập huấn và thi đấu quốc tế tới hết tháng 10. Do đó, chuyên gia Karl Lim sẽ đồng hành cùng đội bóng tới thời điểm trên.

MINH CHIẾN