32 đội tuyển bóng chuyền tranh tài tại ASIAD 20

Ban tổ chức môn bóng chuyền ASIAD 20 đã cho biết sơ bộ 32 đội sẽ góp mặt nội dung bóng chuyền trong nhà ở Nhật Bản năm nay.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có đăng ký tham dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo danh sách sơ bộ, bóng chuyền trong nhà nam sẽ có 16 đội góp mặt gồm Nhật Bản (chủ nhà), Iran, Pakistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Qatar, Bahrain, Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Hongkong (Trung Quốc), Philippines và Việt Nam.

Môn bóng chuyền nữ trong nhà có 16 đội gồm Nhật Bản (chủ nhà), Kazakhstan, Iran, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Qatar, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Indonesia, Hongkong (Trung quốc), Mông Cổ, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Việt Nam.

Theo quy định, mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 12 cầu thủ chính thức với Ban tổ chức. Tuy nhiên, thời điểm rút gọn danh sách đăng ký sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Ban tổ chức ASIAD 20.

Cách đây 3 năm tại ASIAD 19 đã tổ chức ở Trung Quốc, môn bóng chuyền trong nhà nam đã có 19 đội tham dự còn bóng chuyền trong nhà nữ có 13 đội góp mặt. Kết thúc Đại hội trên, đội nam Iran và nữ Trung Quốc đã giành HCV.

Tuy nhiên, giới chuyên môn dự báo cuộc cạnh tranh HCV ở môn bóng chuyền trong nhà tại ASIAD 20 sẽ quyết liệt do các đội bóng đều có lực lượng mạnh nhất tham dự. Đồng thời trước khi ASIAD 20 khởi tranh, nhiều đội sẽ tham gia giải vô địch châu Á 2026 từ đó nắm bắt thêm đối thủ.

Bóng chuyền Việt Nam đang tích cực chuẩn bị chuyên môn hướng tới ASIAD 20 với 2 đội tuyển nam, nữ. Chương trình tập huấn của các đội tuyển sẽ có kết hợp thi đấu làm nhiệm vụ quốc tế để tăng cường chuyên môn. Hiện tại, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập huấn 14 tuyển thủ nữ ở Bắc Ninh còn HLV Federico Rampazzo tập huấn 18 cầu thủ nam tại Hà Nội.

MINH CHIẾ