Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Khép lại giải đấu nhiều cảm xúc

Trận chung kết giữa 2 đội VTV Bình Điền Long An và Giang Tô (Trung Quốc) đã khép lại Cúp VTV9-Bình Điền 2026 nhiều cảm xúc để các cầu thủ hẹn gặp lại nhau ở lần tổ chức tiếp theo.

Ban tổ chức đã trao cúp cho nhà vô địch Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận chung kết giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất (VTV Bình Điền Long An, Giang Tô (Trung Quốc)) ở buổi tối ngày 23-5 tại Tây Ninh là cuộc so tài cuối cùng. Kết quả chiến thắng dành cho đội Giang Tô (Trung Quốc) đồng thời mang tới chiếc cúp vô địch xứng đáng cho các học trò HLV Shi Hairong (Giang Tô, Trung Quốc).

Sau 8 ngày tranh tài sôi nổi, giải đấu đã kết thúc và tiếp tục khẳng định Cúp VTV9-Bình Điền vẫn là sân chơi chuyên môn quốc tế chất lượng nhất dành cho các đội bóng ở cấp độ câu lạc bộ. Trên sân đấu tại Tây Ninh năm nay, 20 trận đấu đã diễn ra để mang đến những màn so tài chuyên môn hấp dẫn phục vụ người hâm mộ.

Đánh giá từ đại diện Ban giám sát giải đấu, ông Nguyễn Văn Hùng, cả 8 đội bóng tranh tài ở Cúp VTV9-Bình Điền 2026 đều thể hiện được hết khả năng chuyên môn của mình. “Mỗi đội bóng đều có mục tiêu riêng. Với đội hình của mình, từng Ban huấn luyện đã đưa ra đấu pháp hợp lý và các trận đấu đều diễn ra với nhiều đường bóng có sức cuốn hút”, ông Nguyễn Văn Hùng trao đổi.

Thực tế, khán giả có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh đều ngồi nán lại theo dõi tới những pha bóng cuối cùng trong mỗi trận đấu. Điều đó cho thấy, trình độ thi đấu của các cầu thủ là sức hút để khán giả đến cổ vũ trong tất cả 20 trận đấu đã diễn ra. Gần như tại Cúp VTV9-Bình Điền 2206, khán đài luôn được phủ kín trong mọi cuộc so tài.

Đội VTV Bình Điền Long An đã nỗ lực thi đấu năm nay tại Tây Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dưới sân, 5 đại diện của bóng chuyền Việt Nam là VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương và Hà Nội đã thi đấu một cách sòng phẳng về chuyên môn. Với 3 đội khách mời Suwon (Hà Quốc), Giang Tô (Trung Quốc), Gunma Green Wings (Nhật Bản), từng cầu thủ và Ban huấn luyện đã ra sân với sự tập trung và thể hiện phong độ đúng với lực lượng của mình.

Giới chuyên môn nhìn nhận, người được lợi nhất là cầu thủ trên sân. Bởi lẽ, các Ban huấn luyện không lấy đây là 1 giải đấu thử nghiệm mà xác định Cúp VTV9-Bình Điền 2026 là nơi tranh tài chuyên môn quan trọng. Do thế, những cầu thủ có trình độ đều được ra sân và họ được thi đấu cũng là dịp thể hiện hết khả năng của mình.

Chiến thắng của đội Giang Tô (Trung Quốc) là xứng đáng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khép lại một giải đấu, người làm chuyên môn hay bản thân mỗi cầu thủ sẽ rút thêm bài học kinh nghiệm cho mình. Nhưng chắc chắn, tất cả vẫn còn lưu luyến Cúp VTV9-Bình Điền 2026 bởi những khoảnh khắc cùng tranh tài bên nhau đã khép lại. Sau 15 lần giải được tổ chức, trong từng năm, Cúp VTV9-Bình Điền luôn có những bất ngờ về chuyên môn đồng thời thu hút những cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng chuyền Việt Nam góp mặt. Tại Lễ bế mạc, đại diện Ban tổ chức Cúp VTV9-Bình Điền 2026 đã đánh giá giải đấu được diễn ra thành công tốt đẹp và mỗi cầu thủ đã có những kỷ niệm đáng nhớ cho mình ở Tây Ninh năm nay.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ hẹn người hâm mộ ở giải tiếp theo tại Đồng Nai. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Kết quả chung cuộc, đội vô địch là Giang Tô (Trung Quốc) còn hạng nhì là VTV Bình Điền Long An. Đội Hà Nội nhận hạng ba, hạng tư là đội Ninh Bình còn khuyến khích là đội Binh chủng Thông tin. Đội Gunma Green Wings (Nhật Bản) nhận giải thưởng phong cách.

MINH CHIẾN