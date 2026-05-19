Cúp VTV9 Bình Điền 2026: Chuyến dã ngoại thắt chặt tình đoàn kết

Hôm nay 19-5, cầu thủ các đội bóng của giải đấu không ra sân mà thay vào đó tham gia buổi dã ngoại giao lưu nhiều ý nghĩa tại Tây Ninh.

Thanh Thúy và đồng đội tham gia buổi dã ngoại nhiều ý nghĩa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hoạt động dã ngoại, giao lưu là chương trình quen thuộc được tổ chức tại các kỳ Cúp VTV9-Bình Điền diễn ra. Năm nay, HLV, VĐV và thành viên của 8 đội bóng đã được trải nghiệm buổi dã ngoại tại Tòa Thánh Tây Ninh và danh thắng Núi Bà Đen.

Khác với không khí tập trung cho thi đấu trên sân, tại buổi dã ngoại, cầu thủ các đội bóng có sự thoải mái và tận dụng hết thời gian để chụp hình, giao lưu cùng những người bạn của mình. Hoạt động bên lề này của giải đấu đã được Ban huấn luyện các đội bóng đánh giá cao về công tác tổ chức của đơn vị chủ nhà.

Hình ảnh đã được phóng viên SGGP ghi lại:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)