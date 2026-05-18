Lịch thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026 ngày 18-5

Hôm nay sẽ diễn ra lượt trận cuối vòng bảng để xác định chính thức những tấm vé còn lại dự bán kết hoặc phải thi đấu tiếp tục nhóm phân hạng.

Đội nữ Ninh Bình sẽ thi đấu trận cuối cùng của vòng bảng Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày thi đấu còn những cuộc so tài được chờ đợi. Trong đó, 2 đội khách mời là Gunma Green Wings (Nhật Bản) và Suwon (Hàn Quốc) sẽ gặp nhau.

Trận đấu có ý nghĩa quyết định cho các tay đập tới từ Nhật Bản. Họ sẽ phải tập trung tìm chiến thắng mới triển vọng lọt vào bán kết. Bằng không, đội bóng sẽ lỡ cơ hội lần đầu lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất Cúp VTV9-Bình Điền. Cuộc đấu giữa Gunma Green Wings (Nhật Bản) và Suwon (Hàn Quốc) diễn ra lúc 17 giờ.

Tương tự như cuộc so tài trên, đội nữ Ninh Bình cũng khát khao tìm tấm vé vào bán kết và đối thủ của họ tại lượt đấu cuối là Hà Nội.

Hiện tại, phong độ của đội nữ Hà Nội đang ổn định nhất. Đồng thời, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thể hiện được sức mạnh bằng 2 chiến thắng thuyết phục các đội khách mời của Nhật Bản và Hàn Quốc trước đó. Dù vậy, diễn biến trên sân chưa thể sớm khẳng định. Đội nữ Ninh Bình phải giành chiến thắng mới yên tâm chắc suất dự bán kết. Trận đấu này được tổ chức lúc 20 giờ. Đây là điều thuận lợi để Ninh Bình biết được kết quả tại trận đấu trước (Gunma Green Wings – Suwon) qua đó có thể tự quyết định kết quả thi đấu cho mình.

Trong ngày, trận đấu sớm giữa đội Giang Tô (Trung Quốc) và Ngân hàng Công Thương tổ chức lúc 14 giờ. Hai đội gặp nhau chỉ còn tính thủ tục bởi đội Giang Tô sớm có suất bán kết còn Ngân hàng Công Thương sẽ tiếp tục dự lượt phân hạng sau vòng bảng.

Lịch thi đấu ngày 18-5:

14 giờ 00: Giang Tô (Trung Quốc) – Ngân hàng Công Thương

17 giờ 00: Gunma Green Wings (Nhật Bản) – Suwon (Hàn Quốc)

20 giờ 00: Ninh Bình – Hà Nội

MINH CHIẾN