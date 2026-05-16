Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập huấn 18 tay đập

18 gương mặt xuất sắc nhất của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 đã được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trở lại tập trung từ ngày 18-5 tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo quyết định, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tập huấn 18 tuyển thủ gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Minh Đức, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Quốc Dư, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Trần Anh Tú, Trịnh Duy Phúc, Lý Văn Chường, Đào Xuân Việt và Tăng Ngọc Hiếu.

Trong thành phần này, một số gương mặt lần đầu được tập trung đội tuyển quốc gia như Bùi Xuân Tiến, Trần Thanh Nhân, Đào Xuân Việt, Tăng Ngọc Hiếu. Cầu thủ đối chuyền Lý Văn Chường cũng có suất tham dự đội tuyển quốc gia khi đã thể hiện phong độ tốt thời gian qua.

Đáng chú ý, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã vắng mặt những cầu thủ quen thuộc những năm qua như Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Phạm Văn Hiệp…

18 gương mặt được tập trung lần này là người đã thể hiện phong độ tốt nhất tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Ở lần tập trung năm nay, gần như chắc chắn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có chuyên gia nước ngoài đảm trách vai trò HLV trưởng. Trước mắt, các trợ lý nội được Cục TDTT Việt Nam tập trung trong thành phần đội tuyển gồm HLV Nguyễn Đình Lập, Phan Văn Nghiệp và Lê Quang Khánh.

Theo chương trình, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 18-5 tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Ở năm nay, bóng chuyền nam Việt Nam có 2 nhiệm vụ quốc tế quan trọng là thi đấu SEA V.League 2026, ASIAD 20. Ngoài ra, sau kết quả không thành công tại SEA Games 33-2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng xây dựng lại sự chuẩn bị để đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hướng tới SEA Games 34-2027 tại Malaysia thành công hơn. Trong quá trình tập huấn, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thực hiện một số buổi tập thi đấu để phù hợp với chuyên môn.

MINH CHIẾN