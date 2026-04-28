Lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có nhà tài trợ riêng biệt

Sau đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà), Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là đội thứ 2 của bóng chuyền Việt Nam có nhà tài trợ riêng.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có nhà tài trợ riêng từ năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công bố chính thức nhà tài trợ đầu tiên đối với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam (trong nhà). Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công bố đơn vị PV Gas chính thức đồng hành ở ngày 28-4 dành cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam từ năm 2026.

Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hướng tới thuê chuyên gia làm HLV trưởng. Ngoài ra, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có 2 mục tiêu quốc tế là giải SEA V.League 2026 và giải vô địch châu Á 2026.

“Mục tiêu phát triển dài hơi của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam là các nhiệm vụ của năm 2027, 2028 và những năm tiếp theo. Vì vậy, việc có nhà tài trợ chuyên biệt sẽ giúp đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được thêm cơ hội đầu tư tốt hơn”, đại diện Ban chuyên môn Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết.

Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu quốc tế là SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Chúng ta chỉ có vị trí hạng 4 chung cuộc. Tuy nhiên với SEA Games 34-2027, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được hướng đến mục tiêu giành thành tích cao nhất.

Theo kế hoạch của năm 2026, dự kiến đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ được tập trung vào giữa năm để chuẩn bị cho giải SEA V.League 2026. Tổng thư ký Lê Trí Trường cho biết kế hoạch của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ được Ban huấn luyện xây dựng để báo cáo Cục TDTT Việt Nam.

MINH CHIẾN

