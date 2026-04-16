Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tổ chức giải SEA V.League 2026 tại Ninh Bình

Người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục có cơ hội xem các cầu thủ nữ hàng đầu Đông Nam Á thi đấu tại Ninh Bình.

“Chúng tôi đã làm việc cụ thể với đơn vị Ninh Bình và trao quyền đăng cai chặng thứ nhất nội dung nữ giải SEA V.League 2026 cho đơn vị này. Nhà thi đấu Ninh Bình từng là nơi tổ chức giải đấu này năm ngoái nên có cơ sở vật chất đảm bảo”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường trao đổi cùng SGGP ngày 16-4.

Trước đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xem xét một số địa điểm để chọn nơi phù hợp đăng cai giải đấu trên. Sau những xem xét cuối cùng, nhà thi đấu Ninh Bình tiếp tục là nơi diễn ra các cuộc tranh tài năm nay.

Nội dung nữ của giải SEA V.League 2026 sẽ tổ chức chặng 1 tại Việt Nam từ ngày 31-7 tới 2-8. Chặng thứ 2 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 7 tới 9-8.

Giải thu hút 4 đội nữ tham gia là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Trong đó, đội nữ Thái Lan đang là đương kim vô địch SEA Games. Năm ngoái, giải SEA V.League 2025 đã diễn ra các vòng đấu dành cho nam, nữ và 2 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam đều tham dự. Cũng tại giải năm ngoái, lần đầu tiên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ nữ đã vô địch 1 chặng. Chúng ta giành chiến thắng tại chặng 2 SEA V.League 2025 tổ chức ở Ninh Bình.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến được tập trung giai đoạn đầu tiên năm 2026 vào cuối tháng 5 để làm nhiệm vụ tham dự AVC Cup 2026 ở Philippines.

