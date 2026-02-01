Việt Nam tiếp tục tổ chức giải một chặng giải nữ SEA V.League 2026

Khán giả Việt Nam sẽ tiếp tục có cơ hội xem đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu giải SEA V.League 2026 trên sân nhà. Ảnh: AVC

Trao đổi cùng SGGP, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết: “Năm nay, Việt Nam tiếp tục tổ chức một chặng của giải SEA V.League 2026. Chúng ta được Đông Nam Á tiếp tục trao quyền đăng cai nội dung nữ”.

Trước đó, nhiều chia sẻ cho rằng có thể Việt Nam sẽ được tổ chức một chặng của nội dung nam giải SEA V.League 2026 thay vì nội dung nữ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Từ năm 2023 đến 2025, giải SEA V.League được tổ chức 2 chặng đấu dành cho nội dung nam và nữ. Với nội dung nữ, Việt Nam đã là chủ nhà một chặng của SEA V.League từ năm 2023 tới 2025. Năm ngoái, lần đầu tiên chúng ta giành ngôi vô địch tại chặng 2 SEA V.League 2025.

Giải SEA V.League thi đấu theo thể thức đấu vòng tròn một lượt để xét thành tích, trao ngôi vô địch cho đội xuất sắc nhất đối với nam, nữ. Các đội nữ thường xuyên tham dự là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines. Nội dung nam có các đội Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines và Campuchia (bắt đầu từ năm 2025).

Cũng theo chia sẻ, chúng ta sẽ được tổ chức chặng thứ nhất giải nữ SEA V.League 2026. Chặng thứ 2 của giải sẽ diễn ra tại Thái Lan. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chưa quyết định chính thức địa điểm tổ chức bởi còn xác định thời gian cụ thể từ đó sẽ tiến tới tìm nhà thi đấu phù hợp làm nơi đăng cai. Theo thông báo sơ bộ, giải SEA V.League 2026 có thể diễn ra trong tháng 8.

Trong các lần đã tổ chức trước đây, Liên đoàn bóng chuyền từng chọn nhà thi đấu Vĩnh Yên (Phú Thọ) và nhà thi đấu Ninh Bình (Ninh Bình) là nơi tranh tài giải. Các nhà thi đấu đều đảm bảo cơ sở vật chất để các đội bóng tham gia tranh tài.

Dự kiến từ ngày 30-7 tới 2-8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự giải quốc tế giao hữu tại Đài Bắc Trung Hoa. Đây là chương trình thi đấu để cầu thủ Việt Nam chuẩn bị cho các mục tiêu tại giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20.

MINH CHIẾN