Bóng chuyền Việt Nam chưa chốt đăng cai nội dung nam hay nữ của giải SEA V.League 2026

Lúc này, phía Việt Nam vẫn chưa được quyết định cụ thể sẽ là địa điểm đăng cai 1 chặng đấu nội dung nữ hay nội dung nam của giải SEA V.League 2026.

Giải SEA V.League 2026 dành cho nữ sẽ tổ chức 1 chặng tại Việt Nam hay không vẫn chưa có quyết định cụ thể. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết: “Hiện tại Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang chờ thông báo cuối cùng của Ban tổ chức giải đấu để biết rõ cụ thể chúng ta sẽ là chủ nhà của 1 chặng đấu nội dung nam hay nội dung nữ ở năm nay. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hy vọng quyết định sớm được thông báo để xây dựng kế hoạch chuẩn bị”.

Việt Nam đã là chủ nhà 1 chặng của giải SEA V.League từ năm 2023 đến nay. Các chặng đấu đều diễn ra đối với nội dung nữ. Tại giải SEA V.League 2025, 4 đội bóng nữ của Đông Nam Á góp mặt thi đấu là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Năm ngoái, đội nữ Thái Lan đã vô địch chặng thứ nhất giải SEA V.League còn đội nữ Việt Nam vô địch chặng thứ 2 giải đấu. Khi tổ chức SEA V.League 2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã trao quyền đăng cai cho nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Cũng trong năm 2025, giải SEA V.League 2025 dành cho nam có 5 đội tham gia là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines và Campuchia. Các chặng đấu đã tổ chức tại Indonesia và Philippines. Tại chặng thứ nhất, đội nam Việt Nam đứng hạng 3 còn ở chặng 2, chúng ta đứng hạng nhì.

Cũng theo đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, sau khi được thông báo cụ thể kế hoạch tổ chức giải SEA V.League 2026 thì bộ phận chuyên môn sẽ tìm địa được phù hợp xây dựng chương trình tổ chức. Dự kiến, các lượt giải của SEA V.League 2026 sẽ diễn ra vào tháng 8 năm nay.

