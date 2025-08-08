SEA V.League 2025: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà

Không gặp khó khăn trước các tay đập Philippines, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có chiến thắng nhẹ nhàng tại trận khởi đầu chặng 2 giải SEA V.League 2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng trước đội Philippines. Ảnh: SEAVLEAGUE

Chặng 2 của giải đấu đã bắt đầu tại Ninh Bình trong ngày 8-8. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đội nữ Philipines tại trận mở màn của mình trên sân nhà. Nắm bắt đối thủ sẽ thi đấu với đội hình mạnh nhất, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa ra sân các mũi đánh chủ lực Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền và Nguyễn Thị Uyên trong ván đầu. Với các tay đập có hiệu suất ghi điểm tốt như vậy trên sân, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng 25/114.

Trong 2 ván còn lại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Philippines cùng tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị ra sân thi đấu. Tuy nhiên, các tay đập Philiippines chỉ có thể giằng co với đội bóng của chúng ta ở ván thứ 2 và thua điểm sít sao 28/30. Trong ván thứ 3, chúng ta thắng 25/22.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tại trận đấu sớm của ngày thi đấu, đội nữ Thái Lan thắng Indonesia 3-0.

Cầu thủ Việt Nam có sự tự tin sau chiến thắng đầu tiên trên sân nhà. Ảnh: SEAVLEAGUE

Ban huấn luyện đội chủ nhà cho biết sẽ tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng để tham dự trận thứ 2 vào ngày 9-8 gặp đội nữ Indonesia.

Chặng 2 của giải SEA V.League 2025 kéo dài tới ngày 10-8. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ được ra sân tối đa để thi đấu tốt nhất khả năng chuyên môn.

MINH CHIẾN