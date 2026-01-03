HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn tất các điều khoản để gia nhập đội nữ Hà Nội vào tuần tới

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dự kiến sẽ tiến tới ký hợp đồng chính thức với đội nữ Hà Nội trong thời gian tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo nguồn tin mà SGGP có được, đội bóng chuyền nữ Hà Nội đã làm việc cùng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Sau các thảo luận, hai bên tiến tới những thống nhất cơ bản về hợp đồng chuyên môn. Hiện tại, các bên chưa ký hợp đồng chính thức.

Tất cả những điều khoản do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa ra được đội bóng chuyền nữ Hà Nội chấp thuận, tuy nhiên ở chiều ngược lại, đội bóng cũng có những chỉ tiêu thành tích để hướng tới trong mùa giải 2026 và các năm tiếp theo.

Hiện tại, các đội Ngân hàng Công Thương và Hà Nội đang trong dịp nghỉ lễ. Dự kiến ngay đầu tuần tới, Ban lãnh đạo đội bóng chuyền Ngân hàng Công Thương sẽ công bố chính thức công tác nhân sự HLV đồng thời sẽ tiến tới kết thúc hợp đồng với HLV Nguyễn Tuấn Kiệt theo nguyện vọng từ phía HLV này. Cùng với đó, dự kiến đội bóng chuyền nữ Hà Nội và HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ thực hiện ký hợp đồng làm việc chính thức sau đó công bố trong thời gian tới.

Khi gia nhập đội nữ Hà Nội, dự kiến HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đảm trách vai trò HLV trưởng tuyến 1 của đội bóng thủ đô.

Trước đó vào đầu năm 2024, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã ký hợp đồng làm HLV trưởng đội Ngân hàng Công Thương sau khi kết thúc thời gian làm việc với đội bóng cũ Quảng Ninh. Hợp đồng của ông Kiệt với đội Ngân hàng Công Thương từng được tiết lộ có thời hạn 5 năm. Kết thúc giải vô địch quốc gia 2025, đội Ngân hàng Công Thương đã đứng hạng 4.

Khi còn là cầu thủ thi đấu, ông Kiệt được trưởng thành và phát triển thành tích cùng đội bóng chuyền nam Bưu Điện Hà Nội. Lúc này, đội bóng trên đã giải thể. Việc gia nhập đội bóng chuyền nữ Hà Nội trong thời điểm hiện tại được xem là dịp HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trở lại với mái nhà bóng chuyền thủ đô trước đây.

Năm 2025, HLV trưởng đội nữ Hà Nội là ông Nguyễn Hữu Bình. Khi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đảm trách chuyên môn theo hợp đồng ký kết, nhiều khả năng HLV Nguyễn Hữu Bình sẽ được cấp quản lý Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội bố trí công việc phù hợp trong đội bóng. Bóng chuyền nữ Hà Nội đang đào tạo, huấn luyện 3 tuyến gồm cầu thủ năng khiếu, cầu thủ trẻ và cầu thủ thành tích cao.

Trong quá khứ, làng bóng chuyền Việt Nam đã chứng kiến không ít trường hợp HLV thay đổi đội bóng dù vẫn còn hợp đồng với đội bóng đang huấn luyện. Các trường hợp diễn ra trong thỏa thuận được đồng ý giữa các bên (HLV, đội bóng).

Ngoài công việc huấn luyện chuyên môn cấp độ câu lạc bộ, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn đang đảm trách vai trò HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Ông và đội tuyển đã giành HCB tại SEA Games 32, 33 cũng như có các ngôi vô địch AVC Nations Cup 2023, 2024, 2025.

Theo tìm hiểu của SGGP, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có 2 trợ lý đồng hành tới đội nữ Hà Nội. Một trong số đó có HLV Tạ Đức Hiếu. Ông Hiếu là thành viên Ban huấn luyện đội nữ trẻ Ngân hàng Công Thương và từng có thời gian làm công tác thể lực cho cầu thủ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

MINH CHIẾN