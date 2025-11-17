HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Ban huấn luyện kỳ vọng các tuyển thủ tự tin bước vào SEA Games 33

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng nhất cho nhiệm vụ giành huy chương SEA Games 33-2025 và HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt có những chia sẻ cùng SGGP:

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và ban huấn luyện rất tin tưởng vào sự đoàn kết của tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: AVC

Phóng viên: - Xin chào HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, ông có thể chia sẻ một chút về sự chuẩn bị của đội tuyển nữ quốc gia tới lúc này?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Chúng tôi đã bắt đầu tập huấn và chuẩn bị chuyên môn cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ ngày 26-10 ở Quảng Ninh. Đội có 19 cầu thủ và 4 HLV, 1 chuyên gia thể lực. Qua 2 tuần tập luyện tại Quảng Ninh, đội đã vào Vĩnh Long tiếp tục chương trình chuyên môn đối với SEA Games 33-2025. Về cơ bản, các cầu thủ đang thực hiện giáo án mà chúng tôi đề ra.

Phóng viên: - Giai đoạn tập luyện ở khu vực phía Nam mang tính chất quyết định thế nào về chuyên môn thưa ông?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Chúng tôi xác định giai đoạn tập huấn tại Vĩnh Long rất quan trọng đối với các cầu thủ. Đây là thời điểm sẽ hoàn thiện lối chơi và chốt danh sách 14 VĐV chính thức tham dự SEA Games 33-2025. Vì vậy, đội tuyển sẽ tập rất nhiều về chuyên môn đồng thời có phương án đấu cọ xát. Chúng tôi có tìm một số đội bóng nam thực hiện đấu tập, từ đó sẽ rút lại danh sách cầu thủ cuối cùng.

Phóng viên: - Các đội tham dự nội dung nữ tại SEA Games 33-2025 đã tập luyện thời gian qua, chúng ta nắm bắt thêm được các đối thủ hay không thưa ông?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Tại SEA Games 33-2025, ngoài đối thủ lớn nhất của chúng ta là đội chủ nhà Thái Lan, còn nhiều đội đang tập trung rất kỹ lưỡng như Philippines, Indonesia. Chúng tôi nắm bắt các đội có đợt tập huấn quốc tế. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có chương trình tập huấn ở nước ngoài nên ít nhiều gặp khó khăn. Dù vậy, toàn đội tập trung để hoàn thiện các kế hoạch và mục tiêu chuyên môn. Đội cũng thường xuyên cập nhật từ thông tin trên internet về các đội bóng.

Phóng viên: - Đội hình tham dự SEA Games 33-2025 sẽ được ban huấn luyện chọn lựa người phù hợp nhất và ông kỳ vọng điều gì ở VĐV tại Thái Lan sắp tới ?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Điều kỳ vọng lớn nhất tôi chờ đợi với đội hình tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33-2025 là sự tự tin. Chúng ta đã từng thắng đội nữ Thái Lan tại chặng 2 giải SEA V.League 2025, thế nên hy vọng rằng các VĐV sẽ thi đấu thật thăng hoa đạt được kết quả tốt nhất.

Phóng viên: - Xin ông một chút chia sẻ rất riêng là với kỳ SEA Games 33-2025 này, ông có áp lực nào trong sự chuẩn bị chuyên môn hay không?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Với SEA Games 33-2025, ban huấn luyện và cầu thủ có áp lực khi lần đầu được giao nhiệm vụ giành HCV trên đất Thái Lan. Vì vậy, áp lực cũng để từng thành viên phải nỗ lực hết khả năng của mình. Tất cả cùng tin tưởng vào sự đoàn kết và quyết tâm cao từ tập thể đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Thành tích thi đấu là điều mọi người hướng tới. Chúng tôi có sự thận trọng của mình trong hành trình tranh tài SEA Games 33-2025.

Phóng viên: - Xin cám ơn ông và chúc đội tuyển sẽ tập huấn hiệu quả!

MINH CHIẾN (thực hiện)