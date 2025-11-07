Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lên kế hoạch tập huấn tại phía Nam

Đội tuyển bóng chuyền nam dự kiến sẽ kết thúc chương trình tập luyện tại Bắc Ninh để di chuyển vào khu vực phía Nam tiếp tục chuẩn bị chuyên môn.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tiếp tục tập huấn ở khu vực phía Nam trong thời gian sắp tới. Ảnh: AVC

Theo tìm hiểu, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ sớm kết thúc việc tập huấn các tuyển thủ ở Bắc Ninh thời điểm hiện tại, sau đó toàn đội di chuyển vào phía Nam tiếp tục rèn chuyên môn. Việc tập huấn ở khu vực phía Nam để các tuyển thủ quen thuộc khí hậu tương đồng như khi thi đấu SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Tuy nhiên, điểm tập luyện chưa được quyết định cụ thể.

Thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã hội quân tập luyện từ ngày 25-10 vừa qua. 3 tuyển thủ Nguyễn Văn Quốc Duy, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa đã chính thức trở lại tập luyện cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ở Bắc Ninh sau khi kết thúc nhiệm vụ thi đấu giải hạng A toàn quốc 2025 mới đây.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cho biết tinh thần toàn đội đang ổn định. Đợt tập luyện chuyên môn ở phía Nam sẽ là thời điểm quyết định rút gọn danh sách cuối cùng tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang tập luyện 18 tuyển thủ gồm Đinh Văn Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Phạm Thanh Tùng, Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Trần Anh Tú, Nguyễn Xuân Đức, Phạm Quốc Dư, Huỳnh Trung Trực, Dương Văn Tiên, Nguyễn Văn Quốc Duy và Quản Trọng Nghĩa.

Theo tìm hiểu, tại thời gian tham dự SEA Games 33-2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ bố trí cán bộ phụ trách công tác thu nhập, phân tích dữ liệu hỗ trợ ban huấn luyện về chuyên môn.

