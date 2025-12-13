HLV tuyển Thái Lan xem kỹ càng cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thi đấu trận đầu tiên vòng bảng tại SEA Games 33-2025 và được HLV đội chủ nhà Thái Lan theo dõi rất kỹ càng.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã chơi thoải mái trước đội tuyển Lào để giành chiến thắng đầu tay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan – ông Park Ki-won đã dự khán đủ 3 hiệp đấu để xem kỹ càng cầu thủ Việt Nam đã thi đấu với đội tuyển Lào trong trận khai cuộc tại SEA Games 33-2025. Bởi lẽ, đội Thái Lan và Việt Nam sẽ đọ sức cùng nhau tại vòng bảng ở các lượt trận sắp tới.

Trên sân đấu chiều ngày 13-12, thầy trò HLV Trần Đình Tiền đã thi đấu với tâm lý thoải mái trước đối thủ Lào. Ở ván đầu tiên, Ban huấn luyện đưa ra sân đội hình tốt nhất với các mũi đánh Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Quốc Dư, Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến…

HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan ngồi xem cầu thủ Việt Nam thi đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong đó, chuyền 2 Đinh Văn Duy giữ vai trò là người điều phối lối chơi cho các đồng đội. Với đội hình này, cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam đã chơi tốt và thắng dễ dàng đối phương với tỷ số 25/13.

Ở ván thứ 2, Ban huấn luyện đã thay đổi đội hình bằng việc đưa nhiều gương mặt dự bị ra sân. Trong ván này, các cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam để cầu thủ Lào chơi giằng co. Tuy nhiên, các học trò của HLV Trần Đình Tiền vẫn kịp vượt lên thắng 25/20.

Ván thứ 3, các gương mặt chủ chốt trở lại sân và đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thắng dễ dàng 25/14. Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vượt qua đội Lào với tỷ số 3-0.

Chiến thắng đầu tay là sự khởi đầu thuận lợi cho thầy trò HLV Trần Đình Tiền. Tuy nhiên, toàn đội vẫn thận trọng ở các trận tiếp theo nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất. Trong trận đấu sớm trước đó, đội Philippines thắng Myanmar với tỷ số 3-0.

MINH CHIẾN