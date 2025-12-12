Lịch thi đấu bóng chuyền SEA Games 33 ngày 12-12

Các cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng của vòng bảng trong ngày 12-12 với hy vọng sẽ đạt kết quả tốt nhất.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu trong ngày 12-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 12-12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục ra sân tranh tài và thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rất tin tưởng tiếp tục giành kết quả tốt.

Tại ngày thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp đội Indonesia vào lúc 17 giờ 30. Trước trận đấu, cả 2 đội đều giành được những chiến thắng trong các lượt trận đã đấu. Kết quả của trận đấu này sẽ quyết định thứ hạng trên bảng tổng sắp. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng để giữ vững vị trí số 1 của bảng đấu. Gần như chắc chắn, đội Indonesia có suất vào bán kết cùng đội nữ Việt Nam từ các thành tích thi đấu ở vòng bảng.

Tại bảng đấu còn lại, đội nữ Thái Lan không ra sân do đã hoàn thành vòng bảng với 2 chiến thắng và có vị trí dẫn đầu. Các đội Singapore và Philippines gặp nhau để tranh suất còn lại vào bán kết.

Hôm nay, các nội dung thi đấu của bóng chuyền bãi biển được khởi tranh. Chúng ta sẽ tham dự nội dung nam và nội dung nữ. Đội nam Việt Nam sẽ gặp đội Philippines còn đội nữ sẽ gặp đội Singapore. Các trận đấu của môn bóng chuyền trong nhà và bóng chuyền bãi biển SEA Games 33-2025 đều được tường thuật trực tiếp trên truyền hình.

Lịch thi đấu ngày 12-12:

Bảng A

15 giờ 00: Singapore – Philippines

Bảng B

12 giờ 30: Myanmar – Malaysia

17 giờ 30: Việt Nam – Indonesia

Bóng chuyền bãi biển

Bảng A nữ

10 giờ 10: Singapore – Việt Nam

Bảng B nam

13 giờ 30: Việt Nam - Philippines

MINH CHIẾN