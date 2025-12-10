Lịch thi đấu của kình ngư Việt Nam tại SEA Games 33 ngày 11-10

Sau ngày tranh tài đầu tiên đã giành những tấm huy chương quan trọng, đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục thi đấu nhiều nội dung quan trọng ngày 11-10 tại SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ thi đấu nhiều nội dung quan trọng ở ngày 11-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong buổi sáng vòng loại, đội tuyển bơi Việt Nam sẽ có Trịnh Trường Vinh tham dự nội dung 50m ngửa nam. Kình ngư được góp mặt ở lượt đấu đầu tiên của vòng loại và cạnh tranh với các đối thủ của Philippines, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Lào. Vòng loại nội dung bắt đầu lúc 9 giờ sáng.

Tiếp đó, chúng ta sẽ có Lương Jeremie Loic Nino thi đấu vòng loại 50m tự do nam. Nam kình ngư người TPHCM và đội tuyển bơi Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại thứ nhất nội dung với các đối thủ của Lào, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia. Đội tuyển bơi Việt Nam chỉ có duy nhất tuyển thủ này tham dự nội dung 50m tự do nam.

Trong khi đó, Nguyễn Khả Nhi sẽ dự lượt bơi thứ 2 vòng loại cự ly 200m tự do nữ. Cô cũng là gương mặt duy nhất của bơi Việt Nam được đăng ký nội dung này tại SEA Games 33-2025.

Ở vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nữ, tuyển thủ Nguyễn Ngọc Tuyết Hân sẽ dự lượt thứ nhất của vòng loại. Trong lượt thứ hai vòng loại nội dung này, đội tuyển bơi Việt Nam có Võ Thị Mỹ Tiên dự tranh. Đây là một trong những nội dung sở trường của Võ Thị Mỹ Tiên vì vậy Ban huấn luyện đội tuyển bơi kỳ vọng kình ngư này sẽ đạt được kết quả tốt để có mặt ở chung kết nội dung.

Cùng trong ngày thi đấu, đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tham dự tiếp sức 4x200m tự do nam. Đây là nội dung chúng ta đang giữ ngôi vô địch ở SEA Games. Các đội Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia cùng đăng ký thi đấu tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN