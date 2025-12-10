SEA Games 33

Lịch thi đấu của kình ngư Việt Nam tại SEA Games 33 ngày 11-10

SGGPO

Sau ngày tranh tài đầu tiên đã giành những tấm huy chương quan trọng, đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục thi đấu nhiều nội dung quan trọng ngày 11-10 tại SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ thi đấu nhiều nội dung quan trọng ở ngày 11-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ thi đấu nhiều nội dung quan trọng ở ngày 11-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong buổi sáng vòng loại, đội tuyển bơi Việt Nam sẽ có Trịnh Trường Vinh tham dự nội dung 50m ngửa nam. Kình ngư được góp mặt ở lượt đấu đầu tiên của vòng loại và cạnh tranh với các đối thủ của Philippines, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Lào. Vòng loại nội dung bắt đầu lúc 9 giờ sáng.

Tiếp đó, chúng ta sẽ có Lương Jeremie Loic Nino thi đấu vòng loại 50m tự do nam. Nam kình ngư người TPHCM và đội tuyển bơi Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại thứ nhất nội dung với các đối thủ của Lào, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia. Đội tuyển bơi Việt Nam chỉ có duy nhất tuyển thủ này tham dự nội dung 50m tự do nam.

Trong khi đó, Nguyễn Khả Nhi sẽ dự lượt bơi thứ 2 vòng loại cự ly 200m tự do nữ. Cô cũng là gương mặt duy nhất của bơi Việt Nam được đăng ký nội dung này tại SEA Games 33-2025.

Ở vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nữ, tuyển thủ Nguyễn Ngọc Tuyết Hân sẽ dự lượt thứ nhất của vòng loại. Trong lượt thứ hai vòng loại nội dung này, đội tuyển bơi Việt Nam có Võ Thị Mỹ Tiên dự tranh. Đây là một trong những nội dung sở trường của Võ Thị Mỹ Tiên vì vậy Ban huấn luyện đội tuyển bơi kỳ vọng kình ngư này sẽ đạt được kết quả tốt để có mặt ở chung kết nội dung.

Cùng trong ngày thi đấu, đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tham dự tiếp sức 4x200m tự do nam. Đây là nội dung chúng ta đang giữ ngôi vô địch ở SEA Games. Các đội Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia cùng đăng ký thi đấu tại SEA Games 33-2025.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bơi bơi Việt Nam Võ Thị Mỹ Tiên Trần Hưng Nguyên Nguyễn Thúy Hiền lịch thi đấu bơi SEA Games 33 SEA Games 33-2025

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn