SEA Games 33

16 kình ngư Việt Nam sẽ nghỉ ngơi một ngày trước khi làm quen hồ bơi SEA Games 33

SGGPO

16 kình ngư của Việt Nam đã có mặt tại Bangkok (Thái Lan) vào chiều ngày 7-12 tuy nhiên tất cả được nghỉ ngơi để giữ tinh thần tốt nhất.

Đội tuyển bơi Việt Nam có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị trước tranh tài chính thức. Ảnh: LÊ THANH
Đội tuyển bơi Việt Nam có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị trước tranh tài chính thức. Ảnh: LÊ THANH

Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết, 16 kình ngư chưa làm quen luôn với hồ bơi trong chiều tối ngày 7-12 và nghỉ ngơi để có thể trạng tốt nhất sau hành trình di chuyển. Vào ngày 8-12, đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tới hồ để làm quen trước khi vào thi đấu chính thức.

Theo lịch tập được bố trí, các VĐV sẽ làm quen hồ cả ngày 9-12 sau đó mới ra tranh tài vào ngày 10-12.

Đội tuyển bơi Việt Nam đã đăng ký 16 kình ngư tham dự SEA Games 33-2025 gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Quang Thuấn, Lương Jeremie Loic Nino, Nguyễn Thúy Hiền, Cao Văn Dũng, Nguyễn Viết Tường, Dương Văn Hoàng Duy, Phạm Thị Vân, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, Trịnh Trường Vinh và Nguyễn Khả Nhi.

15 kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền, Cao Văn Dũng, Nguyễn Viết Tường, Dương Văn Hoàng Duy, Phạm Thị Vân, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, Trịnh Trường Vinh và Nguyễn Khả Nhi được tập huấn tại Trung Quốc trong 1 tháng vừa qua trước khi sang Thái Lan tham dự SEA games 33-2025. Trong khi đó, tuyển thủ Lương Jeremie Loic Nino được tập huấn tại Pháp.

img-20251204-114916-8247-6563.jpg
Khu hồ bơi của SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hồ bơi thi đấu chính thức của SEA Games 33-2025 thuộc khu SAT swimming pool của Trung tâm thể thao dưới nước (Khu liên hợp thể thao Hua Mak, Bangkok).

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bơi SEA Games 33-2025 bơi Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng Trần Hưng Nguyên Phạm Thanh Bảo đội tuyển bơi Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn