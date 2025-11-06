Các kình ngư Huy Hoàng, Hưng Nguyên và Thanh Bảo tập huấn nước ngoài trước thềm SEA Games 33

Các kình ngư trọng điểm của đội tuyển bơi Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tập huấn hướng tới mục tiêu giành kết quả cao nhất tại SEA Games 33.

Trần Hưng Nguyên được tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 6-11, nhóm tuyển thủ trọng điểm gồm 15 kình ngư lên đường tới thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) thực hiện chương trình chuẩn bị SEA Games 33-2025. “Các tuyển thủ giữ được tinh thần tốt trong quá trình chuẩn bị chuyên môn ở trong nước. Đợt tập huấn tại Trung Quốc lần này có ý nghĩa trọng tâm để các gương mặt chủ chốt tích lũy tốt nhất thể lực”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam trao đổi trước giờ lên đường sang Trung Quốc.

3 kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên và Phạm Thanh Bảo tiếp tục tham dự đợt tập luyện trọng tâm của đội tuyển. Từng người họ chờ đợi cơ hội sẽ tỏa sáng tại SEA Games 33. Tuy nhiên, sự tích lũy và thận trọng về chuyên môn được chuyên gia Gustavo Piza dành cho từng người.

Lần lượt Huy Hoàng, Hưng Nguyên và Thanh Bảo đã thi đấu giải vô địch châu Á 2025 giành những tấm huy chương quan trọng. Phong độ của từng người tiếp tục được chứng minh tại giải vô địch quốc gia 2025 (tháng 10-2025). Tại giải vô địch quốc gia 2025, chuyên gia Gustavo Piza từng bày tỏ trên hồ bơi: “Chúng tôi biết SEA Games 33-2025 là mục tiêu quan trọng nhất của các tuyển thủ, vì thế ngay sau giải quốc gia là mọi người được tập huấn để chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cao độ thể lực với mỗi VĐV”.

Ở SEA Games 31-2021 và SEA Games 32-2023, Huy Hoàng, Hưng Nguyên và Thanh Bảo đều là những tuyển thủ giành HCV cho đội tuyển bơi Việt Nam. Sau giải vô địch quốc gia, tuyển thủ Trần Hưng Nguyên từng bày tỏ: “Tôi đang tập trung tối đa để phấn đấu giành kết quả tốt nhất tại SEA Games 33-2025”. Phạm Thanh Bảo và Nguyễn Huy Hoàng cũng không khác so với đồng đội Hưng Nguyên bởi họ đang rất tập trung chuẩn bị đối với nội dung sở trường của mình.

Đợt tập huấn tại Trung Quốc sẽ kéo dài 1 tháng. Trước đây, 3 tuyển thủ trọng điểm này thường được tập huấn dài ngày tại Hungary. Bây giờ, dựa trên sự tính toán chuyên môn và mục tiêu cụ thể của đấu trường SEA Games 33-2025, phương án tập huấn tại Trung Quốc được xây dựng phù hợp cho nhóm kình ngư trọng điểm.

Năm nay, ngoài các gương mặt nam, đội tuyển bơi Việt Nam kỳ vọng một số tuyển thủ nữ có thể đạt kết quả tốt nhất. Lần gần nhất đội tuyển bơi Việt Nam giành được HCV tại đấu trường Đại hội thể thao Đông Nam Á là kỳ SEA Games 30-2019. Nguyễn Thị Ánh Viên là kình ngư đạt thành tích trên. Sau khi Ánh Viên giải nghệ, đội tuyển bơi Việt Nam chưa giành thêm HCV nào trong các nội dung dành cho nữ ở SEA Games tới trước khi SEA Games 33-2025 khởi tranh.

Tuyển thủ Phạm Thanh Bảo của đội tuyển bơi Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại đợt tập huấn ở Trung Quốc, các tuyển thủ nữ có phong độ cao như Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi… có tham dự.

“Kết thúc đợt tập huấn, tất cả tuyển thủ về nước sau đó lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025 ngay đầu tháng 12. Chúng tôi sẽ báo cáo thường xuyên chỉ số tập luyện của đội tuyển tại quá trình tập huấn để cấp lãnh đạo nắm bắt kỹ lưỡng”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam chia sẻ.

MINH CHIẾN