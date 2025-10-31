Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tập huấn tại Trung Quốc trước thềm SEA Games 33

Nam tuyển thủ bơi số 1 của Việt Nam sẽ tập huấn tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

Nguyễn Huy Hoàng bắt đầu tập huấn tại Trung Quốc từ đầu tháng 11. Ảnh: DP

“Nguyễn Huy Hoàng là 1 trong những tuyển thủ quan trọng của đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung Quốc từ đầu tháng 11. Chúng tôi rất hy vọng đợt tập huấn mang lại các tín hiệu chuyên môn tích cực để tuyển thủ đạt điểm rơi phong độ cao tại SEA Games 33-2025”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam chia sẻ.

Nguyễn Huy Hoàng sẽ lên đường sang Nam Ninh (Trung Quốc) từ ngày 6-11 tới đây. Theo kế hoạch, đội tuyển bơi sẽ tập huấn tuyển thủ này cùng một số gương mặt trọng điểm với thời gian 1 tháng. Các kình ngư trở về Việt Nam vào đầu tháng 12 sau đó sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025.

Hiện tại, đội tuyển bơi Việt Nam chưa tiết lộ các nội dung cụ thể mà Nguyễn Huy Hoàng tham gia tại SEA Games 33-2025. Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, Nguyễn Huy Hoàng đã giành 3 HCV (400m tự do, 1.500m tự do, tiếp sức 4x200m tự do) và 1 HCĐ cự ly 200m tự do nam.

Năm nay, Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu giải vô địch thế giới 2025, giải vô địch châu Á 2025 và giải vô địch mặt nước mở Đông Nam Á 2025. Trong mỗi giải đấu, tuyển thủ người Quảng Trị đều có kết quả được giới chuyên môn chú ý. Đáng kể, Huy Hoàng đã giành HCV cự ly 800m tự do, 1.500m tự do và HCB cự ly 400m tự do tại giải vô địch châu Á 2025. Kình ngư này trở thành VĐV nam Việt Nam đầu tiên giành kết quả HCV tại giải bơi vô địch châu Á từ trước tới nay.

Ban huấn luyện cho biết, ngoài Nguyễn Huy Hoàng, thành phần tập huấn tại Trung Quốc còn có 14 tuyển thủ khác. Một số gương mặt nhận nhiệm vụ tập huấn chuyên môn như Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Võ Thị Mỹ Tiên…

MINH CHIẾN