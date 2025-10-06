Trần Duy Khôi, Nguyễn Huy Hoàng giành HCV tại giải bơi quốc gia 2025

Nhiều VĐV kỳ cựu giữ phong độ tốt giành HCV tại ngày thi đấu thứ 3 của giải bơi vô địch quốc gia 2025 đang tổ chức tại Mỹ Đình (Hà Nội).

Nguyễn Huy Hoàng đang giữ phong độ cao khi giành thêm HCV tại giải quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước chung kết cự ly 100m ngửa nam vào buổi tối ngày 6-10, giới chuyên môn dự báo Trần Duy Khôi (TPHCM) không dễ tranh chấp do nhiều gương mặt trẻ có phong độ cao tham gia tranh tài. Thực tế đã trái ngược. Cựu tuyển thủ quốc gia này thi đấu xuất sắc về đích đầu tiên, giành HCV với thông số 56”57. Duy Khôi đã vượt lên trên Trần Hưng Nguyên (Quân đội, 57”14), Trịnh Trường Vinh (TPHCM, 57”39), Cao Văn Dũng (Hà Nội, 58”20), Mai Trần Tuấn Anh (Quân đội, 59”36) để chiến thắng xứng đáng. Hiện tại, Duy Khôi đã bước vào tuổi 28 và là 1 trong những VĐV nam lớn tuổi nhất tại giải quốc gia năm nay.

Trần Duy Khôi là VĐV nhiều kinh nghiệm nhất của đội TPHCM giành được HCV tại giải quốc gia năm nay. Ảnh: HCMSWIMMING

Tại cuộc đua 100m ngửa nữ, VĐV quen thuộc Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM) giành HCV khi có kết quả tốt nhất là 1’03”84. Thành tích của Phương Trâm vượt các đàn em Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (1’05”20) hay Trần Anh Thư (Quân đội, 1’05”82), đại ngôi vô địch xứng đáng.

Cùng trong buổi tối chung kết, Nguyễn Huy Hoàng là người lớn tuổi nhất thi đấu cự ly 400m tự do nam nhưng lại giành chiến thắng để có HCV với kết quả 3’52”21. Tuyển thủ 17 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) về đích thứ nhì với thành tích 3’52”83. Chiến thắng của Huy Hoàng trong ngày thi đấu là tấm HCV thứ 2 được kình ngư này mang về cho đội Quảng Trị tới thời điểm này.

Cũng ở chương trình thi đấu, tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) giành thêm 2 HCV tại cự ly 1.500m tự do nữ (17’07”00) và 100m bướm nữ (1’00”64). Đáng chú ý, thành tích tại nội dung 100m bướm nữ của Mỹ Tiên đã phá kỷ lục quốc gia tồn tại 11 năm của Nguyễn Thị Ánh Viên là 1’00”69 để trở thành kỷ lục mới. Đây là 1 trong những kết quả khích lệ của cá nhân Võ Thị Mỹ Tiên.

Ở buổi tối thi đấu, đội TPHCM (Duy Khôi, Sỹ Nhất, Phương Trâm, Khả Nhi) đã giành ngôi vô địch nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ với kết quả 4’10”01. Đội Quân đội về nhì còn đội Đà Nẵng có vị trí thứ ba.

Trên bảng xếp hạng tạm thời, đội TPHCM dẫn đầu với 7 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ còn đội Quân đội giữ vị trí thứ nhì với 5 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ. Tiếp theo là đội Tây Ninh, Quảng Trị, Vĩnh Long, Đà Nẵng…

MINH CHIẾN