Các tuyển thủ đội tuyển bơi Việt Nam cùng giành HCV tại giải quốc gia 2025

Ngày thi đấu thứ 2 của giải, tất cả VĐV đội tuyển bơi Việt Nam đều chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu nội dung của mình.

Tuyển thủ Nguyễn Thúy Hiền của đội tuyển bơi Việt Nam. Ảnh: HOÀNG VŨ

Cuộc tranh tài tiếp tục diễn ra ngày 5-10 tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội). Tuyển thủ Lương Jeremie Loic Nino (TPHCM) tiếp tục đạt ngôi vô địch nội dung cự ly ngắn 50m tự do nam khi về đích đầu tiên với thành tích 23”35. Tại chung kết nội dung, Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng), Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) và Nguyễn Hoàng Khang (Vĩnh Long) bám đuổi ngay phía sau nhưng không vượt qua được Lương Jeremie Loic Nino.

Tiếp sau đó, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) đã giành 2 HCV các cự ly 50m tự do nữ (25”90) và 100m ếch nữ (1’11”10). Tại chung kết 50m tự do nữ, Thúy Hiền chiến thắng Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM), Phạm Thị Vân (Thanh Hóa), Nguyễn Khả Nhi (TPHCM)… để có ngôi vô địch.

Ở chung kết 100m ếch nam, Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long) tiếp tục bảo vệ vị trí số 1 quốc gia với kết quả 1’02”00. Về nhì cự ly là Tạ Minh Hiếu (Hải Phòng) với thông số 1’03”53.

Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Trị) khẳng định vị trí số 1 cự ly 1.500m tự do nam. Kình ngư này giành HCV với thông số 15’35”34. VĐV Mai Trần Tuấn Anh có hạng nhì với kết quả 15’41”82. Kết thúc thi đấu, Nguyễn Huy Hoàng bày tỏ: “Tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất để thi đấu cự ly quen thuộc. Tôi vừa tham dự giải vô địch châu Á 2025 nên vẫn tập trung tối đa thể lực để thi đấu giải quốc gia”.

Trong chung kết 400m tự do nữ, 4 VĐV Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh), Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (Đồng Tháp) và Lê Huỳnh Tú Uyên (Quân đội), Vũ Thị Phương Ánh (TPHCM) cạnh tranh quyết liệt ngôi số 1. Kết thúc thi đấu, Võ Thị Mỹ Tiên giành HCV với thời gian 4’18”47. Á quân là Tuyết Hân còn hạng ba là Tú Uyên. Cuối ngày thi đấu, đội bơi TPHCM giành HCV nội dung tiếp sức 4x100m tự do hỗn hợp nam nữ với kết quả 3’36”59.

Tại xếp hạng tạm thời, đội Quân đội có vị trí dẫn đầu với 5 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ còn đội TPHCM ở hạng nhì với 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Xếp sau là đội Tây Ninh, Vĩnh Long, Quảng Trị, Đà Nẵng…

MINH CHIẾN