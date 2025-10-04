Các hình ngư TPHCM giành 2 HCV trong ngày khai mạc giải bơi vô địch quốc gia 2025

VĐV bơi cả nước đã bước vào tranh tài giải bơi vô địch quốc gia 2025 và ngay ngày khai mạc, các gương mặt của TPHCM giành được 2 HCV.

VĐV Lương Jeremie Loic Nino đã giành HCV cho đội TPHCM tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: HCMSWIMMING

Tối chung kết ngày 4-10 tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), tuyển thủ Lương Jeremie Loic Nino giành HCV đầu tiên cho đội TPHCM khi về nhất nội dung 100m tự do với kết quả 50”30. Gương mặt này đã vượt qua Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng), Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) và Đỗ Ngọc Vinh để có chiến thắng thuyết phục.

Ngôi vô địch thứ 2 của đội bơi TPHCM thuộc về Trịnh Trường Vinh, Vũ Thị Phương Ánh, Nguyễn Khả Nhi và Lương Jeremie Loic Nino trong nội dung tiếp sức 4x200m tự do hỗn hợp nam nữ. Đội TPHCM vô địch với kết quả 8’05”87. Đội Quân đội và Đà Nẵng ở các vị trí thứ nhì và thứ ba.

Ngày đầu của giải còn chứng kiến các ngôi vô địch của nhiều tuyển thủ quốc gia. Trong đó, Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long) tiếp tục chiếm ưu thế ở chung kết 50m ếch để giành HCV bằng kết quả 28”37. Các VĐV Tạ Minh Hiếu (Hải Phòng) và Bùi Sỹ Nhất (TPHCM) đã nỗ lực bám đuổi nhưng chỉ về vị trí hạng nhì và hạng ba với thành tích lần lượt là 29”32 và 29”44.

Trong khi đó tại chung kết 50m ếch nữ, Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) đã giành HCV đầu tiên cho mình tại giải năm nay với kết quả 32”29 đồng thời phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm qua của Phạm Thị Huệ là 32”46. Ngoài ra, Thúy Hiền còn giành HCV nội dung 100m tự do nữ với kết quả 56”44. Tại cự ly 400m hỗn hợp cá nhân nam, Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội) vượt qua đàn anh Trần Hưng Nguyên để giành HCV bằng thông số 4’20”90. Hưng Nguyên đạt HCB với kết quả 4’21”08.

Ở cuộc đua cuối cùng trong ngày tại cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) đã giành ngôi vô địch với kết quả 2’19”27. VĐV trẻ Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (Đồng Tháp) đạt thời igan 2’22”66 nên nhận HCB.

MINH CHIẾN