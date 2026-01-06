VĐV sẽ nhận 3,5 tỷ đồng tiền thưởng nếu giành HCV Olympic

Mức thưởng mới đối với các thành tích thi đấu trên đấu trường quốc tế được xem là động lực khích lệ tinh thần tập luyện, giành thành tích cao nhất của tuyển thủ thể thao Việt Nam.

Taekwondo là môn từng mang về tấm huy chương Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam vào năm 2000. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại Nghị định số 349/2025/NĐ-CP về Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu, thưởng dành cho thành tích thi đấu quốc tế được thay đổi khác biệt so với trước đây.

Trong quy định mới tại Nghị định số 349/2025/NĐ-CP, nếu VĐV giành HCV Olympic là sẽ được thưởng 3,5 tỷ đồng. Mức thưởng mới này cao gấp 10 lần so với quy định tại Nghị định số 152/2018/NĐ-CP được ngành thể thao thực hiện ở 8 năm qua. Mức thưởng dành cho 1 HCV Olympic tại Nghị định số 152/2018/NĐ-CP là 350 triệu đồng.

Trong lịch sử, thể thao Việt Nam mới chứng kiến xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành được HCV khi thi đấu tại Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016. Sau thành tích trên, nhà quản lý đã tham mưu xây dựng chế độ chính sách mới và Nghị định số 152/2018/NĐ-CP được ban hành. Tới bây giờ, Nghị định số 349/2025/NĐ-CP được cho là mang tính đột phá hơn đối với các mức thưởng để HLV, VĐV thấy được tầm quan trọng về thành tích mà mình giành được.

Cùng trong quy định mới, mỗi HCB Olympic sẽ có thưởng 2,2 tỷ đồng còn HCĐ Olympic sẽ có thưởng 1,4 tỷ đồng. Phá kỷ lục Olympic, tuyển thủ được nhận thêm 1,4 tỷ đồng. Những mức thưởng mới này đều gấp 10 lần tương ứng với những mức thưởng cũ được quy định tại Nghị định số 152/2018/NĐ-CP.

Trong khi đó, VĐV giành huy chương tại Olympic trẻ sẽ được thưởng 400 triệu đồng, 250 triệu đồng và 150 triệu đồng tương ứng mỗi HCV, HCB, HCĐ. Năm nay sẽ có Olympic trẻ 2026 được diễn ra tại Senegal nên giới chuyên môn chờ đợi những gương mặt trẻ đầu tiên đạt được thành tích để hưởng chế độ khen thưởng mới kể trên.

Trong Nghị định số 349/2025/NĐ-CP, thưởng dành cho huy chương ASIAD tương ứng là 280 triệu đồng, 170 triệu đồng và 110 triệu đồng đối với mỗi HCV, HCB, HCĐ. Hiện tại, thưởng quy định tương ứng từng thành tích đang là 140 triệu đồng, 85 triệu đồng và 55 triệu đồng.

Với đấu trường SEA Games, khi Nghị định số 349/2025/NĐ-CP thực thi, mức thưởng mới sẽ được áp dụng lần lượt là 54 triệu đồng, 30 triệu đồng và 24 triệu đồng với từng HCV, HCB, HCĐ. Phá 1 kỷ lục SEA Games sẽ được thưởng 24 triệu đồng. Mức thưởng mới gia tăng hơn so với quy định thưởng 45 triệu đồng, 25 triệu đồng, 20 triệu đồng với từng huy chương SEA Games như hiện tại.

Võ sĩ karate từng giành HCV tại ASIAD 19 cho thể thao Việt Nam nên rất tập trung chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngoài ra, thưởng quy định với các giải đấu cấp độ vô địch thế giới, vô địch châu Á và vô địch Đông Nam Á cũng được điều chỉnh tại Nghị định số 349/2025/NĐ-CP.

Tại cấp độ vô địch thế giới, đối với môn nhóm 1, nếu VĐV giành được HCV, HCB và HCĐ sẽ được hưởng thưởng tương ứng lần lượt là 175 triệu đồng, 110 triệu đồng và 70 triệu đồng. Tại cấp độ vô địch châu Á, với môn nhóm 1, VĐV giành HCV, HCB và HCĐ sẽ được thưởng 70 triệu đồng, 40 triệu đồng và 30 triệu đồng tương ứng thành tích. Trong thi đấu cấp độ vô địch Đông Nam Á, ở môn nhóm 1, mỗi thành tích HCV, HCB và HCĐ sẽ được khen thưởng 40 triệu đồng, 20 triệu đồng và 15 triệu đồng.

Từ nay tới năm 2028, thể thao Việt Nam sẽ trải qua các kỳ Đại hội quan trọng là ASIAD 20-2026 tại Nhật Bản, SEA Games 34-2027 tại Malaysia, Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028… HLV, VĐV sẽ được hưởng các mức thưởng mới nếu giành thành tích huy chương trên những đấu trường này.

MINH CHIẾN