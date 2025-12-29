Liên đoàn đua thuyền Việt Nam khen thưởng hơn 300 triệu đồng tới các tay chèo đạt huy chương SEA Games 33

312 triệu đồng đã được khen thưởng dành cho các VĐV đạt huy chương tại SEA Games 33-2025 ở những nội dung thi đấu của đua thuyền.

Các tay chèo của đua thuyền Việt Nam từng đạt kết quả tốt tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 28-12, Liên đoàn đua thuyền Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt tuyên dương các HLV, VĐV đua thuyền Việt Nam đạt thành tích tại SEA Games 33-2025.

Trong buổi gặp mặt, tổng thưởng đã được trao lên tới 312 triệu đồng. Theo đó, VĐV của đội tuyển canoeing và rowing nhận các mức thưởng tương ứng lần lượt là 6 triệu đồng/HCV, 4 triệu đồng/HCB, 3 triệu đồng/HCĐ. Các tay chèo đã thi đấu nhưng không đạt được huy chương được động viên 1 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi Ban huấn luyện được khen thưởng 5 triệu đồng.

Với môn đua thuyền truyền thống, VĐV được khen thưởng tương ứng là 4 triệu đồng/HCV, 2 triệu đồng/HCB và 1 triệu đồng/HCĐ. Ban huấn luyện cũng được khen thưởng 5 triệu đồng.

Tại SEA Games 33-2025, các tuyển thủ đua thuyền Việt Nam giành tổng 8 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. Trong đó, canoeing có 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ; rowing có 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ; đua thuyền truyền thống có 2 HCV.

Đáng chú ý, 2 tay chèo Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã giành HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Thái Lan khi thi đấu canoeing.

Tại kỳ SEA Games 32-2023, môn canoeing và rowing không tổ chức tuy nhiên có sự xuất hiện của đua thuyền truyền thống. Sau 2 năm, canoeing và rowing trở lại tranh tài ở SEA Games 33-2025. Trước khi tham dự SEA Games 33-2025, chỉ tiêu của đua thuyền Việt Nam là giành 6-8 HCV tại Đại hội lần này.

