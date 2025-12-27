Tấm HCV SEA Games 33 của bóng đá U22 nam nằm trong sự kiện tiêu biểu ngành VH-TT-DL năm 2025

Kết quả HCV SEA Games 33-2025 của đội bóng đá nam Việt Nam đã được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu trong năm 2025.

Đội tuyển bóng đá U22 nam Việt Nam đã giành HCV xuất sắc tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kết quả bình chọn đã được Ban tổ chức công bố ngày 26-12. Việc bình chọn đã được diễn ra bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bình chọn trực tuyến đã kết thúc vào ngày 25-12, qua đó Ban tổ chức tổng hợp kết quả để công bố danh sách chính thức 10 sự kiện tiêu biểu. Ở trong 15 sự kiện được rút gọn để bình chọn, lĩnh vực thể thao có 3 đề cử.

Khép lại cuộc bình chọn, lĩnh vực thể thao có 1 sự kiện thuộc 10 sự kiện tiêu biểu của ngành là: Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu xuất sắc, lần thứ ba giành Huy chương Vàng tại SEA Games.

Danh sách 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025:

1 Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành VH-TT-DL vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

2 Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gợi mở hướng tổ chức triển lãm và hội chợ trên tinh thần đổi mới, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam.

3 Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28.8.1945 - 28.8.2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

4 Di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín, kinh nghiệm, tầm vóc của trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản tiêu biểu ở các loại hình lần đầu tiên được UNESCO vinh danh.

5 Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất.

6 Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của Đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.

7 Lần đầu tiên “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest” được tổ chức dưới hình thức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa, trải dài liên tục. Sự kiện là một dấu ấn văn hóa mới, khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.

8 Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của bộ phim Mưa đỏ cho thấy đóng góp nổi bật của ngành Điện ảnh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa; Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) với nhiều điểm mới.

9 Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu xuất sắc, lần thứ ba giành Huy chương Vàng tại SEA Games.

10 Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa.

MINH CHIẾN