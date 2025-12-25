VĐV, HLV Đoàn thể thao Việt Nam sẽ nhận hơn 31 tỷ đồng tiền thưởng sau SEA Games 33

Theo quy định của Nhà nước, dựa vào thành tích huy chương đạt được, các VĐV, HLV Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu SEA Games 33-2025 sẽ nhận tổng thưởng 31,655 tỷ đồng.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam được nhận thưởng nhiều do đạt kết quả huy chương nhiều nhất tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bộ phận tài chính, kế toán của Cục TDTT Việt Nam đã thống kê thưởng tương ứng với thành tích huy chương mà Đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được tại SEA Games 33-2025.

Thể thao Việt Nam giành tổng thành tích 278 huy chương (87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ). Nghị định 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu được Chính phủ ban hành 7-11-2018 có các mức thưởng tương ứng về kết quả SEA Games mỗi HCV, HCB, HCĐ lần lượt là 45 triệu đồng, 25 triệu đồng và 20 triệu đồng. Mỗi kỷ lục SEA Games được thưởng 20 triệu đồng.

Từ đó, dựa trên thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam đạt tại SEA Games 33-2025, tổng thưởng để các VĐV được thống kê là 31,655 tỷ đồng.

Trong tổng thưởng này, 20,9 tỷ đồng dành cho VĐV còn 10,755 tỷ đồng sẽ trao cho HLV ở các đội tuyển quốc gia và cả HLV cơ sở của tuyển thủ theo các quy định cụ thể.

Sơ bộ, 2 đội tuyển được nhận thưởng cao nhất (theo quy định của Nhà nước) từ thành tích HCV tại SEA Games 33-2025 là đội bóng đá nam U22 Việt Nam và đội tuyển điền kinh Việt Nam. Đội bóng đá nam U22 Việt Nam có 23 cầu thủ, giành HCV, nên được tổng thưởng cho HLV, VĐV gồm 1 tỷ 260 triệu đồng. Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 12 HCV, 12 HCB, 11 HCĐ nên VĐV được thưởng 1 tỷ 480 triệu đồng còn HLV nhận thưởng 1 tỷ 200 triệu đồng.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam giành 8 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ nên được thưởng 1 tỷ 35 triệu đồng cho VĐV và 505 triệu đồng đối với HLV.

MINH CHIẾN