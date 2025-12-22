Kỳ thủ Bành Gia Huy thi đấu giải kiện tướng – kiện tướng quốc tế 2025 ngay sau SEA Games 33

Vừa trở về từ Thái Lan tại SEA Games 33-2025, kiện tướng Bành Gia Huy tiếp tục góp mặt giải cờ vua kiện tướng – kiện tướng quốc tế 2025 để tìm thêm chuẩn cho mình.

Bành Gia Huy (phải) tiếp tục thi đấu ngay sau SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH THẮNG

Năm nay, giải kiện tướng – kiện tướng quốc tế 2025 tổ chức tại Ninh Bình thu hút hơn 100 kỳ thủ tới từ 8 quốc gia gồm Ấn Độ, Myanmar, Philippines, Sri Lanka, Nga, Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam (chủ nhà).

Giải thi đấu cờ tiêu chuẩn và cờ chớp theo các bảng. Với nội dung cờ tiêu chuẩn, Ban tổ chức phân bảng đại kiện tướng, kiện tướng quốc tế, kiện tướng FIDE để kỳ thủ tranh tài. Riêng bảng kiện tướng FIDE chia thành 2 nội dung, dành cho kỳ thủ có elo từ 1600 trở lên, kỳ thủ có elo từ 1600 trở xuống.

Thi đấu cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ phải đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ và xác định thành tích chung cuộc. Với cờ nhanh, các kỳ thủ tranh tài 11 ván. Kết quả thi đấu của giải sẽ được chuyển tới Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) để tính chuẩn đại kiện tướng, kiện tướng quốc tế và tính hệ số elo quốc tế vào tháng 1-2026.

Kỳ thủ bắt đầu thi đấu tại Ninh Bình. Ảnh: NHẬT HÀ

Đội hình cờ vua Việt Nam có nhiều gương mặt được chú ý tại giải, trong đó có kiện tướng Bành Gia Huy. Kỳ thủ vừa giành HCV đồng đội cờ nhanh tại SEA Games 33-2025. Ngoài ra, các đại kiện tướng Nguyễn Anh Dũng, Cao Sang cũng thi đấu tại giải ở Ninh Bình lần này. Đại kiện tướng Quizon Daniel (Philippines) tham dự giải đấu và được đánh giá là 1 trong những ứng viên vô địch.

Nếu thành công ở giải, kiện tướng Bành Gia Huy có thể đạt thêm 1 chuẩn đại kiện tướng để đủ điều kiện phong đại kiện tướng từ FIDE. Giải đấu được diễn ra từ ngày 21-12 tới 27-12.

MINH CHIẾN