Kỳ thủ Bành Gia Huy giành HCV tiêu chuẩn cờ vua vô địch trẻ châu Á 2025

Bành Gia Huy đã lên ngôi xuất sắc nội dung cờ tiêu chuẩn tại giải vô địch trẻ châu Á 2025 đang tổ chức ở Bangkok (Thái Lan).

Bành Gia Huy đã có tấm HCV cờ tiêu chuẩn cá nhân sau khi giành HCV cờ nhanh đồng đội tại giải. Ảnh: ASIAN CHESS

Nội dung cờ tiêu chuẩn khép lại các ván đấu cuối trong ngày 29-11 và đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam giành thêm những tấm HCV quan trọng.

Bành Gia Huy thi đấu ở bảng U18 nam tại nội dung. Kết thúc 9 ván đấu, Bành Gia Huy đạt tổng 7 điểm để giữ vững vị trí số 1 cùng tấm HCV cho mình. Kỳ thủ đã giành 5 trận thắng và 4 hòa trong các ván thi đấu.

Trước đó, Bành Gia Huy đã có tấm HCV đồng đội nam cờ nhanh của U18 tại giải. Kỳ thủ trẻ của cờ vua Việt Nam đã được trao suất tham dự SEA Games 33-2025. Việc thi đấu giải vô địch trẻ ở Thái Lan cũng là bước đệm chuẩn bị chuyên môn để Bành Gia Huy chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 sắp khởi tranh.

Ngoài kết quả trên, cờ vua Việt Nam còn giành được HCV cờ tiêu chuẩn bảng U10 nam với kết quả của Nguyễn Xuân Phương. Kỳ thủ này giành 7,5 điểm đạt HCV. Cùng bằng điểm với Xuân Phương nhưng kỳ thủ Tsepilov Artem Den thấp hơn về chỉ số phụ do vậy nhận HCB.

Tại nội dung cờ tiêu chuẩn, đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam đã có thêm tấm HCĐ cá nhân của kỳ thủ Nguyễn Mạnh Đức tại bảng U14. Trong bảng này, 4 kỳ thủ dẫn đầu cùng đạt 7 điểm. Tính về chỉ số phụ, Ahmadi Barad (Iran) giành HCV, HCB là Shen Fuyan (Trung Quốc) và Mạnh Đức có hạng ba.

Đối với nữ, chúng ta giành được HCB cá nhân cờ tiêu chuẩn nữ bảng U18 với thành tích của Nguyễn Bình Vy (6,5 điểm). Kỳ thủ Nguyễn Hà Khánh Linh cũng đạt 6,5 điểm nhưng nhận HCĐ tại nội dung. Vô địch là kỳ thủ Wang Qinxuanyi (Trung Quốc, 7 điểm).

Các kỳ thủ còn thi đấu nội dung cuối là cờ chớp trước khi khép lại giải đấu.

MINH CHIẾN