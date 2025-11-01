Các môn khác

Kỳ thủ Bành Gia Huy và Lê Quang Liêm chính thức bước vào tranh tài giải World Cup 2025 cờ vua thế giới

Việt Nam có 2 đại diện tham dự giải World Cup 2025 cờ vua thế giới là Bành Gia Huy và Lê Quang Liêm.

Kỳ thủ Bành Gia Huy đã có mặt tại Ấn Độ bước vào tranh tài World Cup 2025. Ảnh: FIDE
Kỳ thủ Bành Gia Huy đã có mặt tại Ấn Độ bước vào tranh tài World Cup 2025. Ảnh: FIDE

Giải chính thức khai mạc tại Ấn Độ vào tối ngày 31-10 và sẽ bước vào tranh tài vòng đầu tiên trong ngày 1-11 theo giờ địa phương.

Năm nay, World Cup 2025 dành cho nam quy tụ 206 kỳ thủ tham dự. Theo quy định của Ban tổ chức, các kỳ thủ thuộc nhóm 50 người có hệ số elo cao nhất sẽ được miễn thi đấu vòng 1. Lê Quang Liêm có elo 2729, đứng vị trí 13 trong danh sách 206 kỳ thủ tham gia giải vì thế được miễn vòng đầu tiên.

Tuy nhiên, kỳ thủ trẻ Bành Gia Huy có vị trí 169 (elo 2440) sẽ phải thi đấu vòng đầu. Đối thủ của Bành Gia Huy là kỳ thủ người Bỉ Daniel Dardha. Theo điều lệ, các kỳ thủ tranh tài loại trực tiếp bằng cờ tiêu chuẩn. Mỗi vòng, từng cặp sẽ có 2 ván (lượt đi, lượt về). Nếu sau 2 ván tiêu chuẩn kết quả hòa, 2 kỳ thủ sẽ tiếp tục thi đấu các ván cờ nhanh, cờ chớp để xác định kết quả chung cuộc.

Đây là giải đấu thu hút đông đảo kỳ thủ trên toàn thế giới tham dự và thời gian cũng kéo dài trong gần 1 tháng, qua các vòng đấu. Sau vòng đầu tiên, 78 kỳ thủ chiến thắng sẽ đi tiếp và họ cùng 50 kỳ thủ có hệ số elo cao nhất được miễn vòng 1 bước vào tranh tài vòng 2. Toàn giải có tổng thưởng 2 triệu USD.

Đây là lần đầu tiên kỳ thủ Bành Gia Huy được trao cơ hội tham dự giải. Suất của Bành Gia Huy được Liên đoàn cờ vua thế giới FIDE trao cho Việt Nam từ vị trí xếp hạng của đội tuyển cờ vua quốc gia tại giải đồng đội Olympiad 2024. Giải kéo dài tới ngày 27.11.

