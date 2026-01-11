Wembanyama giúp San Antonio Spurs hạ gục Boston Celtics 100-95

Victor Wembanyama đã có màn bứt phá ngoạn mục - ở trong nửa sau của trận đấu trưa nay. Anh tung ra cú nhảy ném đưa đội nhà vượt lên dẫn trước khi chỉ còn 1 phút 33 giây, trước khi tung “nhát dao chí mạng”, để ấn định chiến thắng 100-95 trước Boston Celtics cho San Antonio Spurs.

Wembanyama tỏa sáng

Ngôi sao người Pháp một lần nữa bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị trong bối cảnh Spurs đang thận trọng giúp anh bắt nhịp lại, sau chấn thương đầu gối. Anh đã ghi tới 16 trên tổng số 21 điểm của mình chỉ trong nửa sau trận đấu, đóng góp thêm 6 pha bắt bóng bật bảng và 3 cú chắn bóng.

“Tâm thế của tôi lúc đó đơn giản là phải kết liễu trận đấu”, Wembanyama chia sẻ về những cú nhảy ném then chốt, đồng thời nhấn mạnh chiến thắng này đã cho thấy bản lĩnh của Spurs. Anh bộc bạch: “Cảm giác như là họ đã chơi thứ bóng rổ hay hơn, nhưng chúng tôi kiên trì bám trụ đến cùng!”.

De'Aaron Fox ghi 21 điểm cho San Antonio và Keldon Johnson đóng góp thêm 18 điểm - cùng 10 lần bắt bóng bật bảng. Spurs khởi đầu chuyến du đấu sân khách 3 trận bằng một thắng lợi vang dội trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang xếp thứ 2 tại hai miền Đông - Tây.

Về phía của Boston, Derrick White ghi 29 điểm cùng 9 lần bắt bóng bật bảng, Jaylen Brown đóng góp 27 điểm, 8 rebounds và 7 kiến tạo trước sự chứng kiến của 19.156 CĐV nhà tại sân đấu TD Garden, nhưng như vậy là không đủ để ra ra khác biết trước các cầu thủ đội khách.

Ở một diễn biến khác, Donovan Mitchell ghi 28 điểm và có 8 đường kiến tạo, châm ngòi cho chiến thắng 146-134 của Cleveland Cavaliers trước Minnesota. Chỉ 2 đêm sau thất bại trước chính đối thủ này, Cavs phục hận thành công nhờ 24 điểm từ Evan Mobley (hiệu suất ném 11/16) và 23 điểm từ vị trí dự bị Jaylon Tyson.

“Họ từng dẫn trước tới 12 điểm nhưng chúng tôi đã đáp trả, thực hiện những gì cần làm và giành chiến thắng”, Mitchell nói, đồng thời lưu ý những cải thiện so với trận thua hôm thứ Năm rồi (thua Minnesota với điểm số 122-131 tại sân Target Arena có 17.274 khán giả.

“Chúng tôi đã điều chỉnh, tập trung tối đa - và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cả đội luôn giữ chân trên bàn đạp ga để duy trì áp lực, mặc cho họ có những chuỗi lên điểm, chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên như mọi khi”, ngôi sao ghi điểm của Cavs hào hứng cho biết sau chiến thắng.

Darius Garland ghi thêm 22 điểm cho Cleveland, trong khi Sam Merrill đóng góp 20 điểm, với 5 quả ném 3 điểm thành công. Jarrett Allen có được 16 điểm và 11 lần bắt bóng bật bảng. Anthony Edwards dẫn đầu cho Minnesota với 25 điểm, Julius Randle có 22 điểm, Naz Reid đóng góp 23 điểm từ ghế dự bị.

Sau trận thắng này, Cavaliers cải thiện thành tích lên 22-18, đứng thứ 6 ở Khu vực miền Đông, trong khi Timberwolves tụt xuống 25-14, đứng thứ 4 của Khu vực miền Tây.

Đ.Hg.