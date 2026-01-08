Oklahoma City Thunder giành chiến thắng nghẹt thở trước Utah Jazz trong hiệp phụ

Shai Gilgeous-Alexander giải cứu Nhà Đương kim vô địch Oklahoma City Thunder bằng cú ném rổ quyết định để gỡ hòa ngay, trước khi khép lại trận đấu với 46 điểm ghi được ở trong chiến thắng 129-125 trước Utah Jazz.

Pha ghi điểm ngoạn mục của Gilgeous-Alexander

Nhà đương kim vô địch NBA tưởng chừng như sẽ phải nhận thất bại thứ 3 liên tiếp - sau khi Jazz dẫn trước 114-112 nhờ cú layup của Lauri Markkanen, thời điểm hiệp đấu thứ 4 chỉ còn 3 giây nữa là sẽ kết thúc...

Nhưng mà Đương kim MVP của NBA - anh Gilgeous-Alexander - thực hiện một cú ném rổ siêu đẳng tuyệt vời từ khoảng cách 4,9 mét; qua đó, gỡ hòa 114-114 kịch tính ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Gilgeous-Alexander sau đó tiếp tục tỏa sáng ở trong hiệp phụ - với 9 điểm ghi được, và giúp đội đang dẫn đầu Bảng xếp hạng miền Tây trở lại mạch thắng tại Paycom Center - sau hai 2 trận thua liên tiếp rất là đáng tiếc.

“Chúng tôi chỉ đang cố gắng tập trung vào từng khoảnh khắc và làm cả bất cứ điều gì cần thiết để giành chiến thắng!”, Gilgeous-Alexander nói sau trận đấu, “Trận đấu không phải lúc nào cũng đẹp mắt, nhưng chúng tôi vẫn phải chơi tốt hơn nhiều... Chúng tôi thà học hỏi từ chiến thắng hơn là từ thất bại!”.

Khi được hỏi về cú ném quyết định để gỡ hòa những giây cuối cùng, Gilgeous-Alexander nói thêm: "Đó là điều tôi đã luyện tập. Tôi đã tập luyện cho những khoảnh khắc khi trận đấu căng thẳng nhất và cần có những pha bóng quyết định như vậy”.

Gilgeous-Alexander, người cũng có thêm 6 rebound và cả 6 kiến ​​tạo trong suốt trận đấu, được hỗ trợ bởi 23 điểm từ đồng đội Chet Holmgren, người đã có 12 rebound. Oklahoma City nâng thành tích lên 31-7, dẫn đầu BXH miền Tây.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác ở loạt trận trưa nay, Denver Nuggets đã nâng thành tích giai đoạn đầu mùa lên thành 25-12, sau khi đánh bại Boston Celtics vốn đang có phong độ cao ngay trên sân khách.

Celtics đã bước vào trận đấu tại TD Garden với tư cách là một trong những đội bóng có phong độ tốt nhất giải đấu sau 8 chiến thắng trong 9 trận đấu gần đây, giúp họ vươn lên vị trí thứ 3 ở Khu vực miền Đông NBA.

Tuy nhiên, Denver dù thi đấu mà không có Ngôi sao người Serbia - anh Nikola Jokic (đang bị chấn thương), vẫn tung ra tới 20 cú ném 3 điểm để giành chiến thắng ấn tượng ngay trước sự chứng kiến của 19.156 khán giả.

Peyton Watson ghi được 30 điểm với 6 cú ném 3 điểm, trong khi đó thì, Jamal Murray đã kết thúc trận đấu với 22 điểm, tám rebound và 17 kiến tạo. Jaylen Brown dẫn đầu danh sách ghi điểm của Boston với 33 điểm.

