Nikola Jokic bị dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận thua Miami Heat

Ngôi sao bóng rổ người Serbia của Denver Nuggets - Nikola Jokic - đã bị dính chấn thương đầu gối “đau thắt gan ruột” trong trận đấu anh và các đồng đội vừa mới để thua Miami Heat với điểm số 123-147 vào trưa nay.

Jokic bị chấn thương nghiêm trọng

Cầu thủ từng 3 lần giành MVP của đấu trường NBA buộc phải rời sân Kaseya Center trước sự chứng kiến của 20.047 khán giả đội khách ở trong những giây cuối cùng của nửa đầu trận đấu diễn ra tại thành phố Miami!

Trung phong có biệt danh “The Joker” gục xuống sân trong đau đớn sau khi người đồng đội Spencer Jones giẫm lên chân trái của anh - khi anh đang phòng ngự pha đột phá của Jaime Jaquez Jr. phía Miami...

Đầu gối trái của Jokic dường như bị gập lại trong sự cố này và trung phong này đã không thể bước ra sân đấu sau giờ nghỉ giải lao trong sự cố chấn thương đầu gối được đánh giá là khá nghiêm trọng chưa rõ mức độ cụ thể.

HLV trưởng của đội Nuggets, ông David Adelman, cho biết Ban Y tế và các bác sĩ của đội bóng đến từ Denver hiện vẫn chưa xác định rõ được mức độ nghiêm trọng của chấn thương của Jokic, cần có thêm thời gian.

“Tôi chỉ biết Jokic bị chấn thương đầu gối trái và cậu ấy cần phải trải qua quá trình kiểm tra. Tôi đã xem lại pha bóng lúc nghỉ giữa hiệp - và có vẻ như chân cậu ấy bị vướng vào nhau. Cậu ấy biết ngay là có chuyện không ổn”.

“Đây cũng vốn là một phần của NBA. Bất cứ ai bị chấn thương hẳn đều rất đau lòng. Đặc biệt là một người đặc biệt như là cậu ấy. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết vào ngày mai và cùng nhau vượt qua khó khăn này”.

“Tôi quan tâm hơn đến cậu ấy về mặt tinh thần và sự thất vọng khi phải trải qua chuyện như vậy. Thật không may, và chúng tôi hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến... Thật tệ, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến - vào ngày mai”.

Jokic đã ghi được 21 điểm, thực hiện 8 kiến ​​tạo cho các đồng đội ghi điểm kèm có thêm 5 pha rebound trước khi rời sân trong thời điểm điểm số đang hòa nhau 63-63. Không còn anh ở trên sân, Denver thất thế và thua đội chủ nhà.

Cuối cùng, khi trận đấu khép lại với chiến thắng 147-123 nghiêng về phía của Miami Heat, Ngôi sao quê ở Sombor vẫn là người ghi điểm cao nhất của phía Denver, điều đó cho thấy là sức ảnh hưởng của anh lớn thế nào.

Việc Jokic vắng mặt sau giờ nghỉ giải lao đã ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng ghi điểm của đội khách, khi mà Miami ghi được 84 điểm so với 60 của Denver sau giờ nghỉ giữa hiệp để giành chiến thắng dễ dàng.

Nuggets hiện đang phải đối mặt với khủng hoảng chấn thương khiến họ thiếu vắng 2 cầu thủ chơi chính thường xuyên là Aaron Gordon và Christian Braun. Với chấn thương mới nhất của Jokic, liệu có thêm bi kịch?

Đ.Hg.