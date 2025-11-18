Nikola Vucevic - và Kevin Huerter giúp Chicago Bulls thắng Denver Nuggets của Nikola Jokic

Kevin Huerter và Nikola Vucevic thực hiện “những cú bắn bóng 3 điểm” thành công liên tiếp, để giúp Chicago Bulls vượt qua cú triple-double của Nikola Jokic và đánh bại Denver Nuggets với điểm số kịch tính 130-127 trong trận đấu vừa mới kết thúc của NBA mùa này.

Vucevic cố ngăn cản Jokic

Bulls vốn đã đánh mất lợi thế dẫn trước đến 18 điểm trong nửa đầu trận đấu. Họ cũng đã để vuột mất lợi thế 13 điểm ở trong đầu hiệp 4 trước khi vùng lên mạnh mẽ vào cuối trận, chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp gây ra nhiều thất vọng thời gian qua.

Huerter thực hiện “cú bắn bóng 3 điểm” - khi mà trận đấu chỉ còn 1 phút 25. Vucevic sau đó nới rộng khoảng cách bằng một cú ném 3 điểm khác khi trận đấu chỉ còn 33 giây. Denver suýt gỡ hòa, nhưng cú ném của Jokic giây cuối trận không trúng đích...

Tính tổng cộng, sau 29 phút thi đấu, Vucevic ghi được 8 điểm, có 9 rebound và thực hiện 6 đường kiến tạo. Trong khi đó, Huerter với 24 phút thi đấu trên sân ghi được 20 điểm, nhưng lại chỉ có 2 lần tranh bóng bật bảng thành công và 1 lần kiến tạo.

Hai cầu thủ ghi được nhiều điểm nhất cho chiến thắng ấn tượng của đội khách đó chính là Ayo Dosunmu và Josh Giddey (đều ghi được 21 điểm). Trong đó thì, Giddey cũng có đến 14 lần tranh bóng bật bảng thành công, có thêm 6 đường kiến tạo.

Không hề tỏ ra mệt mỏi dù đã đến với Mile High City (“Thành phố có độ cao 1 dặm”, là biệt danh của thành phố Denver) sau trận thua 147-150 ở trong hiệp phụ trước Utah đêm hôm trước, Chicago đã mang về cho Nuggets trận thua sân nhà đầu tiên mùa giải năm nay.

Bulls đã giành chiến thắng khi các cầu thủ bước vào sân đấu từ băng ghế dự bị có màn trình diễn “out-trình” đội chủ sân Ball Arena, trước sự chứng kiến của 19.520 khán giả Denver. Và các cầu thủ dự bị của đội bóng từ Chicago đã thắng điểm 66-9.

Tất cả mọi thứ khiến nỗ lực triple-doube của The Joker trở thành “gánh team vô nghĩa”. Cầu thủ nổi tiếng người Serbia ghi được 36 điểm - có 18 lần tranh bóng bật bảng thành công, thực hiện 13 pha kiến tạo. Đây là cú triple-double thứ 8 trong mùa của anh. Nhưng hẳn anh vẫn ước cú bắn bóng cuối trận của mình ghi điểm thành công.

Với kết quả này, Denver vẫn xếp nhì Khu vực miền Tây với 10 trận thắng và 3 trận thua (họ vượt hơn Houston Rockets đúng 1 trận thắng và có số trận thua tương tự). Trong khi đó thì, Đương kim vô địch Oklahoma City Thunder vẫn dẫn đầu bảng đấu với 14 trận thắng/15 trận đấu đầu mùa.

Đ.Hg.