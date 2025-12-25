Naoya Inoue vs Alan Picasso: Võ sĩ Nhật Bản sẽ bảo vệ đai vô địch lần thứ 4 trong năm 2025

Ngôi sao quyền Anh pound-for-pound hàng đầu của Nhật Bản - Naoya Inoue sẽ có trận bảo vệ cả 5 đai vô địch hạng siêu gà lần thứ 4 trong mùa giải 2025. Anh thượng đài đối đầu với tay đấm người Mexico - Alan Picasso vào thứ Bảy này tại sàn đài Mohammed Abdo Arena.

Inoue đang là Đệ nhất quyền thủ không kể cân

Trận đấu dự kiến dài 12 hiệp đấu này là trận đấu chính của sự kiện có tên gọi: “Ring V: Night of the Samurai (Đêm của Samurai)” đang rất được mong chờ tại Riyadh của Saudi Arabia vào rạng sáng Chủ nhật này, theo giờ Việt Nam.

Trước đó, “Quái thú của Nhật Bản” đã lần lượt đánh bại Kim Ye-Joon bằng KO ở hiệp 4 ngày 24-1, hạ TKO Ramon Cardenas ở hiệp 8 ngày 4-5, và thắng điểm tuyệt đối 12 hiệp đấu Murodjon Akhmadaliev ngày 14-9 để bảo vệ các đai WBA (Super), WBC, IBF, WBO và The Ring ở hạng cân siêu gà!

Võ sĩ 32 tuổi quê ở Zama hẳn sẽ tìm cách tỏa sáng ở trong trận đấu ra mắt tại Riyadh Season và dường như cũng rất là nghiêm túc với nhiệm vụ này khi các cuộc đàm phán về một trận siêu đấu với người đồng hương đẳng cấp - Junto Nakatani (giữ đai WBC, IBF và The Ring hạng gà) ngày càng gay gắt.

“Tôi luôn nghĩ đến Nakatani, nhưng giờ đây khi đã ở đây, tại Riyadh, thì toàn bộ sự tập trung của tôi đều chỉ dành cho Picasso”, Inoue phát biểu mạnh mẽ ở trong buổi Đại lễ đón tiếp diễn ra vào hôm thứ Ba rồi tại Trung Đông...

“Với việc Terence Crawford đã quyết định giải nghệ, tôi đang rất muốn lên kế hoạch cho một trận đấu tuyệt vời để làm sao trở nên xứng đáng với danh hiệu Nhà vô địch thế giới quyền Anh chuyên nghiệp không kể cân!”.

Picasso (32-0-1, 17 KO) hiện đang xếp hạng 4 bởi The Ring ở hạng cân siêu gà. Trong trận đấu gần nhất hồi tháng 7 rồi, anh gặp khó khăn trước Kyonosuke Kameda trước khi giành chiến thắng bằng quyết định đa số sau 10 hiệp.

Võ sĩ 25 tuổi này đã là người thách đấu bắt buộc của tổ chức WBC kể từ tháng 8 năm 2024, nhưng đây mới là lần đầu tiên “El Rey” (25 tuổi, sinh ra ở Mexico City) được đấu trận tranh đai vô địch quyền Anh thế giới.

“Tôi đã chờ đợi rất lâu và chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này”, Picasso nói, “Có thể tôi không phải là võ sĩ mạnh nhất, cũng không phải là võ sĩ nhanh nhất, nhưng hiện tại tôi lại đang rất mạnh mẽ về mặt tinh thần. Tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này với sự giúp đỡ của gia đình và chúng tôi có thể thành công”.

