Lại Lý Huynh xuất sắc vào chung kết giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026

Nam kỳ thủ của cờ tướng Việt Nam vượt qua trận bán kết bằng chiến thắng giá trị để lần đầu tiên góp mặt chung kết giải đấu danh giá Ngũ Dương Bôi 2026 tổ chức ở Trung Quốc.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh sẽ thi đấu trận chung kết giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 vào ngày 1-3. Ảnh: VXF

Tối muộn ngày 28-2, Lại Lý Huynh đã có chiến thắng tại trận bán kết, qua đó lần đầu tiên góp mặt chung giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 tranh tài tại Trung Quốc.

Gặp kỳ thủ Triệu Phàn Vĩ ở bán kết, Lại Lý Huynh đã thể hiện được phong độ tốt nhất khi thi đấu cờ tiêu chuẩn. Theo quy định, 2 kỳ thủ sẽ đấu 2 ván cờ tiêu chuẩn bằng hình thức lượt đi, về. Nếu 2 bên có kết quả hòa, trận đấu phải sử dụng ván cờ nhanh để phân định kết quả chung cuộc.

Ở lượt đi, Lý Huynh có chiến thắng thuyết phục trước Triệu Phàn Vĩ. Trong ván lượt về của cờ tiêu chuẩn, cả 2 bên thi đấu thận trọng. Các nước cờ được tính toán kỹ càng để Lý Huynh và Triệu Phàn Vĩ tạo nên một cuộc so kè nghẹt thở. Khi thế trận không có sự vượt trội nghiêng về bên nào, ván đấu dừng lại ở tỷ số hòa.

Chung cuộc, Lại Lý Huynh thắng Triệu Phàn Vĩ 3-1 sau 2 ván cờ tiêu chuẩn tại bán kết và giành quyền vào chung kết. Với quy định về thưởng, việc lọt vào chung kết giúp Lại Lý Huynh nhận bộ tiền thưởng của Ban tổ chức.

Ở bán kết còn lại, Trình Vũ Đông và Doãn Thăng đã thủ hòa trong 2 ván tiêu chuẩn. Hai kỳ thủ phải thi đấu cờ nhanh phân định thắng, thua. Tại cờ nhanh, Trình Vũ Đông đã có chiến thắng chung cuộc để vượt lên Doãn Thăng với tổng kết quả 4-2.

Như vậy, chung kết giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 tổ chức vào tối ngày 1-3 là cuộc so tài giữa Lại Lý Huynh và Trình Vũ Đông.

Giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 đã thi đấu vòng loại từ tháng 1-2026, chọn ra 15 kỳ thủ xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết. Lại Lý Huynh được trao 1 suất đặc cách để là kỳ thủ thứ 16 tham gia vòng chung kết. Đây cũng là đại diện duy nhất của cờ tướng Việt Nam góp mặt giải Ngũ Dương Bôi 2026.

Ở vòng bảng của vòng chung kết, Lại Lý Huynh đã xếp nhất Bảng B, vượt qua các kỳ thủ Lưu Bách Hoành, Quách Phụng Đạt, Lưu Tử Kiện của chủ nhà Trung Quốc để đi tiếp bán kết.

Vòng chung kết của giải đã tranh tài từ ngày 25-2. Giải đấu quy tụ những kỳ thủ hàng đầu của cờ tướng Trung Quốc trong khi Lại Lý Huynh tham gia với tư cách là đương kim vô địch thế giới.

MINH CHIẾN