Lại Lý Huynh thua trận trước kỳ thủ cờ tướng số 1 Trung Quốc

Kết thúc cuộc đấu trước kỳ thủ số 1 Trung Quốc là Tào Nham Lỗi, Lại Lý Huynh không thể có chiến thắng cuối cùng.

Lại Lý Huynh đã có cuộc so tài thú vị tại Trung Quốc. Ảnh: VXF

Hai kỳ thủ đã thi đấu cuộc tranh tài giao hữu để khép lại các ván cuối cùng trong ngày 5-1 theo giờ địa phương tại Trung Quốc.

Lại Lý Huynh và Tào Nham Lỗi đã thi đấu 10 ván trong 3 ngày liên tiếp. Kỳ thủ của Trung Quốc đã kết thúc cuộc so tài với kết quả thắng chung cuộc 12-8.

Trong 10 ván đã đấu, Lại Lý Huynh có 1 thắng, 3 thua và hòa 6. Ở ngày cuối, Lại Lý Huynh đã tập trung lấy lại kết quả tốt nhất, tuy nhiên, kỳ thủ cờ tướng hàng đầu của Việt Nam chỉ giành được 1 chiến thắng.

Chương trình đã thi đấu 10 ván, tổ chức trong 3 ngày liên tiếp. Kỳ thủ nào đạt 11 điểm trước được công nhận giành thắng lợi chung cuộc. Theo quy định mỗi ván thắng sẽ được 2 điểm, hòa có 1 điểm và thua là 0 điểm. Lại Lý Huynh và Tào Nham Lỗi thi đấu cờ chậm 25 phút cho mỗi nước đi đầu tiên và thêm 10 giây cho nước tiếp theo. Trong trường hợp 2 bên có kết quả hòa 10-10, ván cờ chớp được tổ chức để phân định chiến thắng. Tuy nhiên, tỷ số hòa 10-10 đã không xảy ra.

Cuộc so tài giữa Lại Lý Huynh và Tào Nham Lỗi đã nhận sự quan tâm của người hâm mộ cờ tướng Trung Quốc cũng như giới truyền thông của quốc gia này. Một trong những lý do để mọi người chú ý tới cuộc so tài bởi vì Lại Lý Huynh đang là đương kim vô địch thế giới. Sau cuộc so tài với Tào Nham Lỗi, Lại Lý Huynh còn tiếp tục tham dự một số giải cờ tướng ở Trung Quốc.

MINH CHIẾN